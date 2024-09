La bande originale de la saison 2 d’Arcane présente Twenty One Pilots et Stray Kids

La bande originale d’Arcane présente quelques grands noms. Crédits : NETFLIX

Riot Games et Netflix ont révélé la bande originale de la saison 2 de Ésotérique Émission de télévision mettant en vedette des artistes majeurs tels que Twenty One Pilots et Stray Kids.

Saison 2 de Ésotériquele Ligue des Légendes L’anime à thème devrait être lancé sur Netflix plus tard cette année et la machine à buzz autour de la nouvelle saison commence à tourner. La dernière nouvelle est la révélation de la bande-son de la nouvelle saison, qui met en vedette des artistes musicaux vraiment énormes qui ont créé la musique pour la nouvelle saison.

Le groupe qui jouera en tête d’affiche sera sans doute Twenty One Pilots, qui contribuera à la bande originale avec une chanson intitulée The Line. J’ai aussi entendu dire que Stray Kids est un groupe assez connu, donc leur participation à la chanson Come Play est apparemment un événement important, même si je suis plus impressionné par le fait que le morceau comporte également Tom Morello, dont j’ai entendu parler. D’autres artistes dont j’ai entendu parler sont Freya Ridings, qui est géniale, et Stefflon Don qui semble avoir collaboré avec à peu près tout le monde à ce stade.

« L’approche révolutionnaire d’Arcane en matière de musique a inspiré un groupe incroyablement diversifié d’artistes issus de nombreux genres, langues et cultures qui souhaitaient faire partie de cette nouvelle saison. Nous voulions également représenter la portée mondiale de Ligue des Légendes « Nous avons travaillé avec des artistes du monde entier », a déclaré Maria Egan, responsable mondiale de la musique chez Riot Games. « Chaque chanson est le fruit d’une collaboration unique entre les artistes, nos showrunners et les compositeurs de Riot. La musique est le cœur de la musique. Ligue communauté et nous avons hâte que nos fans découvrent cet album épique pour approfondir leur lien avec ces histoires puissantes. »

Vous pouvez voir la liste complète des pistes de la bande originale ci-dessous, mais la plupart des pistes n’étant pas encore sorties, il s’agit pour la plupart d’informations assez inutiles. Mais si vous êtes un grand fan de l’un des artistes, la bonne nouvelle est qu’ils devraient sortir de nouveaux morceaux très bientôt.

Bande originale de la saison 2 d’Arcane

« Je ne l’entends plus maintenant » – Freya Ridings

« Sucker » – Marcus King

« Renegade (We Never Run) » – Stefflon Don, Raja Kumari ft. Jarina De Marco

« Hellfire » – Fièvre 333

« Vers les cendres et le sang » – Woodkid

« Peignez la ville en bleu » – Ashnikko

« Souviens-toi de moi (Intro) » – d4vd

« Souviens-toi de moi » – d4vd

« Cocktail Molotov » – ZAND

« Que nous ont-ils fait ? » – Mako, Grey

« Cœur rebelle » – Djerv

« La Bête – Misha Mansoor

« Faites tourner la roue » – Mick Wingert

« Ma Meilleure Ennemie » – Stromae, Pomme

« Fantastique » – Roi Princesse

« La Ligne » – Twenty One Pilots

« Du sang, de la sueur et des larmes » – Sheryl Lee Ralph

« Viens jouer » – Stray Kids, Young Miko, Tom Morello

« Terre désolée » – Royal et le Serpent

« Ennemi avec JID (version générique de la série Arcane League of Legends) » – Imagine Dragons feat. JID