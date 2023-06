La bande indienne d’Okanagan organise un énorme pow-wow en l’honneur du défunt conseiller

La tradition des pow-wow de la bande indienne d’Okanagan renaîtra ce week-end, en l’honneur d’un ancien conseiller de bande qui était un champion de la communauté.

Le premier Komasket Powwow aura lieu à la nouvelle tonnelle du parc Komasket le samedi 10 juin et le dimanche 11 juin.

L’événement est en l’honneur d’Emery Robins Sr. (Kel-ta-muka), qui en plus d’être un ancien conseiller de l’OKIB était un mari, un père, un frère, un grand-père et un oncle aimants pour beaucoup. Il a joué un rôle essentiel dans la construction de la communauté des pow-wow de l’OKIB et a été membre fondateur du comité des pow-wow lorsque l’OKIB a organisé son premier pow-wow dans les années 1980.

Robins Sr. avait formé les groupes de tambours Little Hawk et Birch Creek et avait voyagé à travers l’île de la Tortue pour partager ses chansons, son amour et sa passion pour les pow-wow.

Après le décès de Robins Sr. il y a environ huit ans, Grant Louis et Viola Brown de l’OKIB ont commencé à se parler et à jeter les bases du pow-wow de ce week-end.

Les organisateurs de l’événement prévoient un taux de participation élevé, avec confirmation de la participation de personnes de partout en Colombie-Britannique et de l’extérieur de la province. Un comité de planification a travaillé dur pour recueillir du soutien et des dons pour accueillir l’événement public.

L’événement mettra en vedette des danseurs de pow-wow traditionnels et des groupes de tambours de partout en Amérique du Nord, ainsi que Hoka Sound, une compagnie de l’Oklahoma qui fournira l’audio et diffusera également l’événement en direct sur 101FM.

Il y aura également un spectacle de la Confédération crie, un groupe de tambours de pow-wow primé qui a remporté la première place au plus grand pow-wow du monde, le Rassemblement des nations, qui s’est tenu au Nouveau-Mexique.

Voici le programme complet de l’événement :

Il y aura six vendeurs d’aliments locaux et 22 vendeurs d’artisanat vendant un mélange d’art et d’artisanat des Premières Nations.

Dix-sept sponsors et contributeurs ont fait des dons pour assurer le succès de l’événement.

Un dîner communautaire aura lieu en l’honneur de Robins Sr., et une présentation sera offerte par le district scolaire de Vernon.

Il y aura un tirage au pow-wow et des prix de présence, et des billets 50/50 seront également vendus.

Brendan Shykora

