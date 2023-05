La bande indienne d’Okanagan obtient un financement pour renforcer la sécurité alimentaire

La bande indienne d’Okanagan (OKIB) reçoit des fonds pour renforcer la sécurité alimentaire de ses résidents.

La province a annoncé mardi les bénéficiaires du financement du Programme de partenariat pour les systèmes alimentaires et l’agriculture autochtones (IFSAP), qui a affecté plus de 1,1 million de dollars à 15 projets qui développent des activités agricoles et de transformation des aliments dans les communautés de la province.

L’OKIB reçoit 80 000 $ pour fournir « des aliments culturellement sûrs et abordables » sur des terres appartenant à la bande – des terres qui ont récemment été désignées pour cultiver des fruits et des légumes, des aliments traditionnels, du bétail et de la viande transformée. Les fonds fourniront également une cuisine et un garde-manger, une fosse de cuisson et des caves à légumes et un espace pour les activités culturelles afin de créer des opportunités d’emploi.

« Le programme de partenariat sur les systèmes alimentaires et l’agriculture autochtones représente une étape significative dans l’augmentation des investissements vers le succès des systèmes alimentaires des peuples autochtones et le soutien de leurs priorités et approches », a déclaré le chef de l’OKIB, Byron Louis, qui est le président du Conseil consultatif autochtone de la Colombie-Britannique sur Agriculture et Alimentation.

« Nous considérons ce programme comme le reflet de la sensibilisation et de l’engagement croissants de la province envers les systèmes alimentaires et l’agriculture des peuples autochtones.

