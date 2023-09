La bande indienne de Lower Similkameen inaugure la construction d’une nouvelle école permanente

Après 20 ans passés dans des unités temporaires, l’école de bande Ntámłqən Snm̓aʔm̓áyaʔtn obtiendra une nouvelle maison permanente à côté du bureau de la bande indienne de Lower Similkameen.

« Cela a pris du temps et c’est très excitant », a déclaré le chef Keith Crow de la LSIB. « Nous avons plus de 40 enfants dans l’école, et la construction initiale devait en accueillir 60, mais nous envisageons déjà de l’agrandir et d’essayer d’atteindre 80. »

Les travaux de construction de la nouvelle école de 1 145 mètres carrés ont officiellement débuté le 8 septembre, en présence de membres du conseil de bande, du personnel de l’école, d’entrepreneurs et d’élèves passés, présents et futurs pour marquer l’occasion.

La construction fournira de l’espace non seulement pour les programmes d’éducation primaire et préscolaire existants, mais permettra également une expansion pour répondre aux besoins futurs de la communauté.

Le moment de la construction de la nouvelle école n’aurait pas pu être mieux choisi avec un boom de nouveaux enfants qui y entreront à mesure que le nouveau bâtiment sera achevé.

La LSIB a récemment rouvert son programme de garderie Teepee Tots, et les places se sont rapidement remplies et se sont transformées en liste d’attente.

En plus des espaces éducatifs, la nouvelle installation scolaire comprendra un espace pour l’administration éducative du LSIB.

L’école est ouverte aux enfants autochtones et non autochtones des environs, de la maternelle à la septième année.

En plus du programme d’études de la Colombie-Britannique, l’école propose des études linguistiques et culturelles Syilx et compte un aîné résident.

Avoir un nouveau bâtiment sera une fierté, non seulement pour l’éducation que les enfants pourront recevoir, mais aussi pour les autres opportunités que l’espace offrira aux générations futures.

« Notre gymnase, que nous avons loué en ville depuis que nous sommes jeunes, ou des joueurs de basket-ball s’amusent maintenant dans notre propre gymnase et rapportent des trophées et des bannières », a déclaré Rob Edwards, ancien chef et membre du conseil d’éducation de la LSIB. C’est un jour formidable pour être ici et être témoin de cela, et un jour, quand je serai parti et que mes petits-enfants seront ici, peut-être qu’ils agrandiront notre école.

Services aux Autochtones Canada et le ministère de l’Enfance et de la Famille ont contribué au plan de la LSIB et à la construction de l’installation scolaire permanente, un projet en cours depuis la dernière décennie.

La construction de la nouvelle école commence le 11 septembre et devrait durer environ 18 mois.

