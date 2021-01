LA première bande dessinée de Batman à présenter le croisé caped dans son titre a atteint un record de 1,6 million de livres sterling lors d’une vente aux enchères en ligne.

Le numéro presque neuf de Batman No 1 coûtait dix cents en 1940 et mettait en vedette le super-héros et son acolyte Robin sur les couvertures avant et arrière.

L’histoire les voit combattre le Joker et le chat (plus tard Catwoman).

Le problème appartenait au propriétaire du magasin de bandes dessinées Billy Giles, décédé en 2019. Il a été taquiné pour avoir payé 2200 £ pour cela en 1982.

Le vendeur Heritage Auctions a déclaré: «C’est magnifique. Les pages sont toutes blanches, une copie sans excuse de l’un des livres les plus désirables et les plus importants de la bande dessinée.

«Il est hautement improbable qu’une meilleure copie se trouve ailleurs.»

Pour un personnage créé pour les bandes dessinées, faire le saut en tant que série solo était rare à l’époque.

Pour l’éditeur DC Comics, Superman était le seul personnage précédent à le faire.

Leur pari avec Batman a certainement porté ses fruits. Le titre a non seulement survécu lorsque la plupart des livres de super-héros ont disparu environ une décennie plus tard, mais la série est toujours publiée par DC de nos jours.

