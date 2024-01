La bande de Gaza d’après-guerre devrait être dirigée par les Palestiniens, déclare le ministre israélien de la Défense

Le ministre israélien de la Défense a appelé à remettre Gaza à une Autorité palestinienne renforcée, l’entité qui dirige la Cisjordanie, une fois que le Hamas aura été éliminé en tant que force militaire et menace pour Israël.

Les commentaires par Yoav Gallant, ancien général décoré et membre du parti Likoud du Premier ministre Benjamin Netanyahu, a eu lieu le 100e jour de la guerre entre Israël et le Hamas, et marque une rupture significative avec les partenaires extrémistes de la coalition de Netanyahu qui appellent à l’exode ou à l’expulsion de Palestiniens de Gaza et le propre refus de Netanyahu de permettre à l’Autorité palestinienne de diriger la bande.

« Les Palestiniens vivent à Gaza et c’est donc eux qui la gouverneront à l’avenir. Le futur gouvernement de Gaza doit sortir de la bande de Gaza », a déclaré Gallant lors d’une conférence de presse lundi. « À la fin de la guerre, il n’y aura plus de menace militaire venant de Gaza. Le Hamas ne sera pas en mesure de gouverner et de fonctionner comme une force militaire dans la bande de Gaza.»

Le futur gouvernement de Gaza serait une « alternative civile », mais les forces israéliennes auraient toujours une « liberté d’opération » pour faire face à toute menace contre Israël.

Les responsables américains sont de plus en plus impatients face au manque de plans concrets d’Israël quant à ce qui se passera lorsque les opérations de combat à Gaza prendront fin.

Ces commentaires sont intervenus alors que Galant disait que «phase intensiveL’offensive terrestre d’Israël dans le nord de Gaza est terminée, et l’offensive dans la région de Khan Younis, au sud de Gaza, prendra également fin sous peu.

« Il y a trois mois, avec le chef d’état-major de Tsahal, le directeur du Shin Bet et des généraux de Tsahal, j’ai présenté au cabinet le plan de guerre dans la bande de Gaza et ses liens avec d’autres arènes. Nous avons clairement indiqué que la phase de manœuvres intensives durerait environ trois mois », a déclaré Gallant.

« Dans la partie nord de la bande de Gaza, cette phase est terminée. Dans le sud de Gaza, nous atteindrons cet objectif, et [the intensive phase] cela va bientôt se terminer », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse, sans donner de calendrier précis.

“Et dans les deux cas, le moment viendra où nous passerons à la phase suivante”, a-t-il poursuivi.

La semaine dernière, Gallant a proposé au cabinet israélien qu’Israël garde le contrôle des frontières de Gaza et a appelé à une force multinationale pour superviser la reconstruction et le développement économique de Gaza, qui a été en grande partie détruite par les bombardements israéliens.

Dimanche, Gallant a averti que le Hamas tentait d’inciter à la valence en Cisjordanie et a déclaré qu’Israël devait redresser l’Autorité palestinienne pour empêcher de nouvelles attaques terroristes.

Auparavant, l’administration Biden avait appelé à un rôle pour une Autorité palestinienne remaniée. Il n’est pas clair si le leader actuel de l’AP, Mahmoud Abbas, 88 ans, largement inefficace, est à la hauteur de la tâche de superviser la reconstruction de Gaza. Des sondages récents montrent que le Hamas est plus populaire en Cisjordanie que l’Autorité palestinienne d’Abbas.

Le Hamas, qui dirige la bande de Gaza depuis 2007, est entré en guerre avec Israël lorsque ses combattants ont franchi la frontière militarisée du territoire palestinien avec Israël et attaqué les communautés du sud d’Israël le 7 octobre.

L’attaque a fait environ 1.140 morts en Israël, pour la plupart des civils, selon un bilan de l’AFP basé sur les derniers chiffres israéliens.

Depuis, l’offensive de représailles d’Israël a tué plus de 24 000 personnes à Gaza, pour la plupart des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé du territoire dirigé par le Hamas et les chiffres de l’ONU.