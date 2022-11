La “bande de frères” espagnole s’est unie avant le choc contre l’Allemagne

DOHA, Qatar – Les quatre dernières fois que le Bayern Munich a affronté Barcelone en Ligue des champions, le score total a été de 11-0 pour l’équipe de Bundesliga. À partir de là, vous pourriez en tirer la conclusion que l’Espagne n’a aucune chance lors de son affrontement en Coupe du monde contre l’Allemagne dimanche.

Pourquoi? Parce que, parmi ces équipes du Bayern, l’entraîneur allemand Hansi Flick peut aligner Manuel Neuer, Josh Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Leon Goretzka, Leroy Sane, Niklas Sule et Thomas Muller au stade Al Bayt. Et parce que dans l’équipe de Luis Enrique ce week-end, vous trouverez Jordi Alba, Eric Garcia, Sergio Busquets, Ansu Fati, Pedri, Gavi, Alejandro Balde et Ferran Torres – qui ont tous été battus par la puissance, la menace et les muscles allemands sur le deux dernières saisons.

Ces quatre matchs ont été des démonstrations dramatiques et claires de puissance, de précision, de vitesse, de hauteur et d’agressivité sportive. Et on ne compte même pas la victoire 8-2 du Bayern sur le Blaugrana en quart de finale 2020-21. On a commencé à avoir l’impression que le football allemand essayait activement de mettre un terme à l’art espagnol plus délicat, basé sur la possession et techniquement délicieux.

La crème de l’Espagne a été si complètement démolie, au niveau des clubs, que vous pouvez parier que Pedri, Gavi, Busquets, Alba et al. savait précisément ce que le Costa Rica ressentait lorsqu’il a quitté le terrain d’Al Thumama mercredi – battu 7-0. Après une si magnifique effervescence de La Roja, face à des adversaires autrefois réputés pour leur organisation défensive, deux questions se posent immédiatement : cette forme est-elle transposable au match crucial du Groupe E face à l’Allemagne ? Et, leurs fans devraient-ils s’inquiéter que la complaisance et l’arrogance retrouvées puissent corroder l’état de préparation de l’Espagne pour une bataille titanesque ?

Dernière question en premier. J’étais dans le tunnel des joueurs, en train de travailler, lorsque l’équipe victorieuse de Luis Enrique est sortie du terrain. Pas de cris, pas de joie, pas de célébrations bruyantes – si vous n’aviez pas vu le match ou le tableau de bord, vous auriez pensé que c’était la mi-temps avec des choses équilibrées à 0-0. Pas un soupçon d’exubérance ou de fanfaronnade. Visages tendus, manière sérieuse — l’atmosphère était : Travail fait, quelle est la prochaine étape ?

L’Espagne a lancé sa Coupe du monde avec style avec une victoire 7-0 sur le Costa Rica. Liu Lu/VCG via Getty Images

L’une des réactions analytiques immédiates de Luis Enrique a été de dire : “Écoutez, nous serons peut-être battus lors du prochain match, mais ce ne sera en aucun cas parce que nous nous sommes détendus après ce résultat.” Cela vaut aussi la peine de le croire. L’Asturien de 52 ans a tissé un sort magique sur son personnel. Les footballeurs espagnols sont convaincus de son plan, se soumettent à ses règles, sont imprégnés de sa philosophie “attaque, presse, ambition”. En fait, murmurez-vous, ils s’amusent vraiment tout en étant domiciliés à l’Université du Qatar.

Que la destruction brutale du Costa Rica dise des choses précises sur le fait que l’Espagne surmonte les énormes avantages physiques, athlétiques et comportementaux que le noyau allemand du Bayern a récemment imposés au contingent espagnol du Barça est une autre affaire. Chaque match est un nouvel univers de détails, de mentalité, de forme, de chance et de tactique.

Mais une chose est claire : le message palpitant, optimiste et évangélique qui sortait du QG d’entraînement espagnol depuis leur arrivée la semaine dernière disait la vérité. Je vais partager certaines des déclarations qui nous ont été faites officiellement et officieusement :

“Nous sommes une bande de frères.”

“L’ambiance est spectaculaire.”

“Nous sommes un groupe d’amis qui s’amusent et qui tirent les uns pour les autres.”

“Il n’y a aucun moyen que ce groupe laisse tomber tout le monde…”

Je ne saurais trop insister sur le bourdonnement chatoyant de l’ambition, de l’engagement, de l’attitude, de la détermination.

Maintenant, tous ces sentiments annulent-ils le fait que l’Espagne est un groupe jeune et brut qui manque d’un buteur absolu et punitif dans le style de Fernando Torres, David Villa ou même Raul à son époque? Pas par eux-mêmes. Mais non seulement la majorité des joueurs espagnols sont en forme juste au bon moment, mais ils semblent frais, rapides et apprécient vraiment la façon dont leur entraîneur leur offre la liberté de sortir et de jouer magnifiquement.

C’est un souvenir brûlant pour moi que dans les jours qui ont précédé la victoire de l’Espagne à la Coupe du monde 2010, Xavi a arrêté le briefing des arbitres de la FIFA qui était dirigé par Horacio Elisondo et a insisté : “Assez de tout cela sur la façon dont vous appliquerez les règles — allez dire à Sepp Blatter que les terrains sont médiocres, que l’herbe doit être coupée et arrosée et qu’il donne une prime au football défensif et ennuyeux.”

Cette version de La Roja n’étaient pas seulement en Afrique du Sud pour gagner, ils voulaient attaquer, divertir, embellir le football. Le groupe de cette année aspire à cela aussi.

L’équipe de Vicente del Bosque a remporté la Coupe du monde 2010 avec le total de buts le plus bas de l’histoire, se frayant un chemin à travers des surfaces agitées et lentes et, généralement, jouant contre des rivaux défensifs ou voyous (les adversaires des demi-finales à l’exclusion de l’Allemagne.) À l’époque, L’entraîneur allemand Joachim Low a adoré la verve, la technicité, la vision et la passion des passes espagnoles. Le football allemand, dans les années qui ont suivi, a maintenu son goût pour les footballeurs grands, durs, agressifs et rapides, mais a ajouté sans relâche de meilleures compétences techniques, une meilleure appréciation tactique. Au niveau des clubs, au moins, l’emprunt du modèle espagnol, tout en le mélangeant avec les valeurs teutoniques traditionnelles, a fonctionné à merveille.

L’entraîneur espagnol Luis Enrique (à droite) veut s’assurer que son équipe ne se laisse pas emporter après avoir ouvert sa campagne de Coupe du monde avec une si grande victoire. Juan Luis Diaz/Quality Sport Images/Getty Images

Coupons à nouveau à aujourd’hui et l’Espagne est de retour dans cet état naissant de vouloir jouer avec des sensations fortes, des compétences, une vitesse de dépassement audacieuse et incessante. Luis Enrique les a lâchés. Ils croient tous sincèrement, comme Xavi l’a déclaré avec véhémence il y a 12 ans, que la Coupe du monde devrait être un lieu de divertissement, d’extravagance, d’élégance… un endroit où les rêveurs peuvent rêver et où l’inspiration est injectée aux enfants qui regardent partout dans le monde. La plupart des autres équipes semblent heureuses de miser sur pas pire qu’un 0-0 et espèrent un ou deux buts chanceux en fin de match. Cette attitude ferait vomir de dégoût les principaux joueurs espagnols.

Ce qui était intéressant dans la façon dont La Roja Le Costa Rica a été traité de la manière dont même avec trois, quatre ou cinq buts passés devant Keylor Navas, ils ont continué à aller à la gorge. Ne pas conserver d’énergie, pas de pied subconscient sur le gaz et pas de roue libre les 15 dernières minutes. L’Espagne a continué à démontrer précisément l’ambition et l’engagement total à attaquer que Luis Enrique a promis. S’ils mènent 1-0 à cinq minutes de la fin d’un gros match plus tard dans ce tournoi, attendez-vous à ce qu’ils fassent exactement la même chose.

“Ne vous méprenez pas, notre travail est de gagner donc je ne vais pas rejeter une victoire où nous n’avons pas bien joué” m’a-t-il dit en riant l’autre jour. “Mais nous ne mourrons jamais de peur, si jamais nous devons descendre, ce sera avec ambition, sur le pied avant et en essayant de battre qui que nous rencontrions.”

Groupe E généraliste O ré L GD STP 1 – Espagne 1 1 0 0 +7 3 2 – Japon 1 1 0 0 +1 3 3 – Allemagne 1 0 0 1 -1 0 4 – Costa Rica 1 0 0 1 -sept 0 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

J’aime ce genre de discours, en particulier de la part de ceux qui marchent ensuite. Les avez-vous regardés ? N’ont-ils pas allumé une Coupe du monde par ailleurs trop prudente, trop ennuyeuse ? Maintenant, cependant, vient un autre type de test.

L’Allemagne est l’animal blessé proverbial. Deux fois plus. S’ils perdaient dimanche, il y a de fortes chances qu’ils soient exclus d’une phase de groupes de la Coupe du monde pour la deuxième fois en quatre ans. Désastre total et complet pour Die Mannschaft. De plus, ils chercheront naturellement à se venger de sang-froid pour la raclée 6-0 qu’ils ont remportée contre l’Espagne la dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées en UEFA Nations League en novembre 2020. En fait, vous espérez que Flick a préparé une belle Gâteaux de la Forêt-Noire ou un autre délice bavarois pour remercier Luis Enrique avant le match. Cette humiliation de six buts de l’Allemagne de Low à Séville il y a deux ans a été la goutte d’eau pour lui et l’entraîneur vainqueur de la Coupe du monde 2014 a annoncé son retrait du poste quelques mois plus tard. Flick a obtenu le poste. Maintenant, c’est tout compris.

Une autre chose qui s’est démarquée du sept paradisiaque de l’Espagne contre le Costa Rica a été la manière dont son entraîneur est dans la zone. Marco Asensio a été traité comme une pièce de rechange au Real Madrid cette saison, en rupture de contrat en juin et avec seulement trois titularisations sur 21 matches possibles jusqu’à présent. Pourtant, il est nommé avant-centre de premier choix de l’Espagne et marque. Torres, subjugué par l’exigence d’Ousmane Dembele de jouer à droite à Barcelone, retrouve sa position naturelle et marque deux fois. Balde – âgé de 18 ans, membre de l’équipe B de Barcelone aussi récemment qu’en août et appelé par l’Espagne en remplacement de dernière minute – arrive et aide à créer un but avec un sprint et un dribble qui ont occupé les deux tiers du terrain. Bienvenue à la Coupe du monde, gamin. Dani Olmo, après quelques mois de blessure brutale, commence à la place d’Ansu Fati et non seulement marque, mais obtient le premier match crucial et donne également une passe décisive. Et Nico Williams, seul dans l’effectif depuis septembre, est amené, passe le but vital de gagner au Portugal et d’atteindre la demi-finale de la Ligue des Nations puis contre le Costa Rica et prépare le but de Carlos Soler (tous sauf un). La RojaLes cinq remplaçants de , ont marqué ou créé un but contre le Costa Rica.)

Tout cela s’ajoute à la vérité que, pour le moment, l’entraîneur espagnol semble posséder la touche Midas. Lorsque les équipes sortiront au stade Al Bayt dimanche, l’Allemagne pensera : elles peuvent faire ce que le Bayern a fait au Barça, tandis que les joueurs espagnols s’en tiendront tous au mantra : “En Luis Enrique, nous avons confiance”.

Quel que soit celui qui l’emporte, il est garanti que ce sera précisément le genre de compétition ouverte, offensive et, espérons-le, passionnante dont cette étrange Coupe du monde a besoin.