La bande d’audition invisible “Outlander” de Caitriona Balfe révélée : vidéo – Hollywood Life

Caitriona Balfe, 42 ans, a endossé le rôle de Claire Fraser il y a environ huit ans, et les fans sont obsédés par sa cassette d’audition originale. Sony Pictures Television a publié le clip de retour le 9 août, en l’honneur du huitième anniversaire de la première de Étranger. Sony a légendé le message: “Dès le moment où Caitríona Balfe a été découverte pour la première fois, il était clair qu’elle était notre Claire.”

La narratrice du clip a qualifié Caitriona de “intelligente”, “drôle” et “forte”, et a attribué ces traits au personnage qu’elle joue dans la série à succès. Dans la vidéo, Caitriona lit une scène de la première saison de la série dans laquelle Claire aide à soigner la blessure par balle de Jamie Fraser. Il est clair dès le début de son audition que Caitriona avait ce qu’il fallait pour créer le lien intime entre elle et Jamie (Sam Heughan).

La cassette d’audition de Caitriona et plusieurs autres clips seront inclus dans le prochain Blu-ray de l’édition collector limitée de la saison 6, Divertissement hebdomadaire signalé. Fans de Étranger pourra acheter le disque Blu-ray à partir du 20 septembre. Le disque en édition spéciale devra retenir les fans en attendant la septième saison très attendue de la série Starz.

La saison 7 devrait sortir plus tard cette année ou début 2023, Ville et pays signalé. Le point de vente a également signalé que la saison 7 serait prolongée, la saison 6 ayant été écourtée en raison de la pandémie de COVID-19.

De retour en juillet, Diana Gabaldonl’auteur de la série, a taquiné la fin de l’émission sur Twitter. Diana a écrit : « Ne faites pas attention aux appâts stupides en ligne, c’est mon conseil. Bien sûr, la saison 7 _pourrait_ être la dernière – ce ne sera peut-être PAS la dernière. Personne ne le sait. Mais les gens n’arrêtent pas de harceler, alors ils obtiennent des non-réponses comme “Peut-être” et ajoutent des titres idiots. Le tweet de Diana était en réponse à un fan qui a écrit : « @SamHeughan Vraiment bouleversé quand j’ai lu @Writer_DG a dit que la saison 7 pourrait être la dernière saison d’Outlander. Je suis vraiment vraiment vraiment triste.

La saison 7 sera également la «plus grande saison de la série à ce jour», selon le producteur exécutif Maril Davisqui l’a confirmé à EO retour en mai. “C’est notre plus grande saison à ce jour. Nous avons tellement de scénarios. Tant d’endroits différents. La trajectoire – nous couvrons tellement de terrain », a déclaré Maril au point de vente à l’époque. « C’est une saison tellement énorme. Nous ne pouvons presque pas l’entourer de nos bras. Ce ne sont pas seulement les quatre épisodes supplémentaires, c’est juste que la Révolution est là. Ça va être vraiment excitant.

Bouclez votre ceinture car la saison 7 sera certainement une course folle !