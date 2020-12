Lors d’une nuit déjà pleine de drames de Bachelor Nation, les fans ont eu la chance d’en obtenir encore plus. Et tout cela grâce aux nouvelles images époustouflantes de Matt James‘prochaine saison de Le célibataire.

Comme les téléspectateurs ont regardé Tayshia Adams se fiancer à Zac Clark sur La bachelorettefinale de la saison 16 le mardi 22 décembre Le célibataire a sorti sa première bande-annonce complète pour la saison sauvage de Matt qui fait ses débuts sur ABC en à peine deux semaines.

Le clip, vu ci-dessous, présente Matt – sans parler de ces abdos – alors qu’il tombe amoureux d’un certain nombre de femmes, avec beaucoup de baisers. Comme on pouvait s’y attendre, il semble y avoir une quantité dramatique de niveau supérieur pour ce baccalauréat, qui marque la première fois en plus d’une décennie qu’une piste sur la vénérable série de rencontres n’est pas apparue dans une émission précédente de Bachelor Nation.

« La reine est arrivée, les salopes, » Victoria dit à la caméra alors qu’elle porte un diadème qui lui rappelle Erica Rose des années passées. Et une femme peut être entendue dire que Victoria est une «méchante fille depuis le premier jour».

Un autre moment particulièrement juteux concerne des allégations peu recommandables sur l’une des femmes. «Elle a peut-être une relation transactionnelle avec des hommes riches», peut-on entendre dire à propos de l’ennemi anonyme.

De plus, une scène impliquant un match de boxe vicieux conduit apparemment à un voyage dans une ambulance.