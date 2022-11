La bande-annonce “Sonic Prime” de Netflix montre un multivers Speedster

Netflix a sorti la première bande-annonce complète de sa prochaine série animée Premier soniquebasé sur le personnage de jeu vidéo Sonic the Hedgehog, sur Jeudi.

Dans la bande-annonce, nous voyons Sonic et ses amis affronter le Dr Eggman avant que le hérisson bleu ne soit catapulté dans un multivers, appelé le Shatterverse. Sonic part alors à la recherche de versions d’alliés familiers, qui ne le connaissent pas, pour affronter le Conseil, un comité de différents Eggmans.

Outre Sonic et Eggman, d’autres personnages comme Tails, Shadow, Knuckles, Big the Cat et Amy Rose apparaissent également dans la série. Il n’y a pas de mot sur si Sonique laid fera une apparition. Il a cependant fait une apparition dans le film Chip’n’Dale: Rescue Rangers, alors qui sait.

Sonic Prime sera diffusé sur Netflix le 15 décembre.

Si vous voulez plus de Sonic, consultez Frontières sonores, le dernier jeu de la franchise. Le jeu est disponible pour PS5, PS4, Xbox Series X et S, Xbox One, Nintendo Switch.