La bande-annonce musicale du film “Mean Girls” ramène les plastiques

Prenez quelques Toaster Strudels car Paramount a publié la première bande-annonce du Méchantes filles film musical.





Une nouvelle ère de plastique terrorise la nouvelle fille Cady Heron (Angourie Rice) et le reste du lycée North Shore dans le nouveau film, qui est un mélange d’éléments de la comédie originale à succès instantané de 2004 et de la comédie musicale de Broadway de 2018. Ceux qui ont assisté aux projections du film du concert de Taylor Swift ont eu droit non pas à un teaser ordinaire, mais à un cool teaser du film diffusé uniquement en salles. Maintenant, un tout nouveau est en ligne (illustré ci-dessus), ce qui est tout à fait intéressant.





Les Plastics sont de retour dans la comédie musicale « Mean Girls », avec Renee Rapp dans le rôle de Regina George, Avantika Vandanapu dans le rôle de Karen Shetty et Bebe Wood dans le rôle de Gretchen Weiners.

Jojo Whilden/Paramount





Jaquel Spivey dans le rôle de Damian Hubbard, Angourie Rice dans le rôle de Cady Heron et Auli’i Cravalho dans le rôle de Janis ‘Imi’ike dans ‘Mean Girls’.

Jojo Whilden/Paramount





La séquence présente Regina George de Reneé Rapp, un rôle que La vie sexuelle des étudiantes star représentée dans la comédie musicale originale de Broadway de 2019-2020. Elle est rejointe par Bebe Wood et Avantika Vandanapu en tant que camarade Plastics Gretchen “pleine de secrets” Weiners et Karen “a ESPN ou quelque chose comme ça” Shetty, ainsi que Janis ‘Imi’ike, ostracisé d’Auli’i Cravalho, le sardonique Damian Hubbard de Jaquel Spivey et Christopher. Briney dans le rôle d’Aaron Samuels.





Méchantes filles suit l’adolescente Cady (jouée par Lindsay Lohan dans le film original) qui quitte l’Afrique pour la banlieue de l’Illinois, où elle se retrouve prise dans la hiérarchie sociale de son nouveau lycée et tombe involontairement dans la clique populaire des Plastics (créée par Rachel McAdams, Lacey Chabert et Amanda Seyfried.)





Méchantes filles la créatrice Tina Fey et l’acteur Tim Meadows sont de retour dans le rôle de Mme Norbury et du principal Duval, respectivement, tandis que la bande-annonce montre également Mme Heron de Jenna Fischer, la mère de Cady (jouée par Ana Gasteyer dans le film original), Busy Philipps dans le rôle de la « maman cool » de Regina. ” Mme George, Ashley Park (qui a joué Gretchen Weiners dans la série Broadway) en tant que professeur, et Jon Hamm en tant qu’entraîneur Carr, le alarmiste de l’éducation sexuelle de tout le monde.





Christopher Briney dans le rôle d’Aaron Samuels dans « Mean Girls », la comédie musicale.

Jojo Whilden/Paramount





Tina Fey dans le rôle de Mme Norbury dans la comédie musicale « Mean Girls ».

Jojo Whilden/Paramount





Tim Meadows revient dans le rôle du principal Duvall dans la comédie musicale « Mean Girls ».

Jojo Whilden/Paramount





Jon Hamm dans le rôle de Coach Carr dans la comédie musicale “Mean Girls”.

Jojo Whilden/Paramount





Fey, qui a écrit le scénario du film original de 2004 et du livre pour le spectacle de Broadway, a écrit le scénario de la comédie musicale, qui sortira en salles le 12 janvier. Lorne Michaels est revenu pour produire le long métrage, cette fois réalisé par Samantha Jayne et Arturo Perez. Jr.





Une adaptation du livre de Rosalind Wiseman de 2002 Reines des abeilles et aspirantsle film a rapporté 130 millions de dollars dans le monde et est devenu un phénomène de la culture pop, tandis que l’adaptation de Broadway a remporté 12 nominations aux Tony Awards 2018.





Voir plus de premières photos de Méchantes filles ci-dessous.





Jenna Fischer dans le rôle de Mme Heron dans « Mean Girls ».

Jojo Whilden/Paramount





Busy Philipps incarne la mère de Regina, Mme George, dans « Mean Girls ».

Jojo Whilden/Paramount





Ashley Park dans le rôle de Madame Park dans « Mean Girls ».

Jojo Whilden/Paramount





Les réalisateurs Arturo Perez Jr. et Samantha Jayne sur le tournage de « Mean Girls ».

Jojo Whilden/Paramount





