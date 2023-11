La bande-annonce musicale du film “Mean Girls” contient tout sauf la musique

Le public aura la chance de retourner dans les salles remplies de drames de l’école secondaire North Shore cet hiver lorsque la réimagination musicale du film « Mean Girls » sortira en salles.

La nouvelle génération de Plastics a fait ses débuts mercredi lorsque Paramount a dévoilé la première bande-annonce de « Mean Girls », qui sortira le 12 janvier 2024. Le film met en vedette Angourie Rice dans le rôle de Cady Heron, la nouvelle recrue de la Côte-Nord qui infiltre la clique la plus populaire de l’école lorsque elle se lie d’amitié avec Regina George (Renée Rapp), Karen Smith (Avantika) et Gretchen Wieners (Bebe Wood).

Réalisé par Arturo Perez Jr. et Samantha Jayne, le nouveau « Mean Girls » est une adaptation du Comédie musicale sur scène à Broadway 2018qui était basé sur le film de 2004 avec Lindsay Lohan et Rachel McAdams.

Bizarrement, la bande-annonce ne fait aucune référence au fait que le film est une comédie musicale – un point qui n’est pas passé inaperçu beaucoup de fans et médias. C’est un choix particulièrement surprenant étant donné que Rapp reprend son rôle à Broadway, et la production scénique a été nominée pour 12 Tony Awards.

Regardez la bande-annonce de « Mean Girls » ci-dessous :

« Attends, tu n’as pas de chansons ? Pourquoi n’insistez-vous pas sur vos chansons ? Vous êtes une comédie musicale, n’est-ce pas ? une personne a écrit.

J’en ai ajouté un autre: « Sortie d’une bande-annonce pour la comédie musicale du film sans… aucune preuve qu’il s’agit d’une comédie musicale. Quelle décision incroyablement étrange et mauvaise.

Tina Fey et Tim Meadows reprennent leurs rôles du film de 2004 dans le rôle de Mme Norbury et du principal Duvall, respectivement. Les nouveautés de l’univers « Mean Girls » sont Jenna Fischer dans le rôle de la mère de Cady, Busy Philipps dans le rôle de Mme George et Jon Hamm dans le rôle de Coach Carr.

Image ouverte modale De gauche à droite : Jaquel Spivey, Angourie Rice et Auli’i Cravalho dans “Mean Girls” de 2024. Jojo Whilden/Paramount Pictures

Les scripts des deux versions ont été écrits par Fey, tandis que la version musicale présentait des chansons de Nell Benjamin et Jeff Richmond, le mari de Fey.

Bien que la bande-annonce obscurcisse apparemment les racines du nouveau film à Broadway, Fey a assuré à « Entertainment Tonight » dans une interview que cela apaisera les fans du film de 2004 et de l’adaptation scénique.

“C’était comme si nous pouvions en quelque sorte avoir le meilleur des deux mondes”, a-t-elle déclaré. “Nous pourrions avoir cette superbe musique, tout en étant capables de vivre avec nos personnages en gros plan, de pouvoir avoir de nouvelles blagues et de nouveaux moments qui surprennent les gens.”