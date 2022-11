La bande-annonce, la date de sortie et plus à savoir – Hollywood Life

Mort pour moi a la combinaison parfaite de la comédie et du drame. La série quatre fois nominée aux Emmy Awards de Netflix a été créée par Liz Feldman et créé en mai 2019. Il met en vedette Christina Applegate et Linda Cardellini comme Jen Harding et Judy Hale, respectivement, deux femmes californiennes en deuil qui forment un lien inattendu et humoristique pendant la thérapie. Le drame de la comédie noire a reçu des critiques élogieuses pour sa première saison et est resté un succès pour le géant du streaming lorsque la saison 2 est tombée en mai 2020.

Netflix renouvelé Mort pour moi pour une troisième et dernière saison en juillet 2020. La bande-annonce officielle est sortie le 2 novembre et montre ce qui se passe ensuite pour Judy et Jen après cela. sauvage cliffhanger de la saison 2. La dernière saison a été filmée après que Christina a reçu un diagnostic de sclérose en plaques. Dessous, HollywoodLa Vie a toutes les mises à jour sur la saison 3 de Mort pour moi.

Le spectacle jusqu’à présent

Mort pour moi commence avec Jen (Christina) et Judy (Linda) formant une amitié étroite après leurs introductions dans un groupe de soutien aux deuils, après que les deux femmes aient apparemment perdu leur mari. Mais en réalité, l’ex-fiancé de Judy, Steve Wood, joué par James Marsden, est réellement vivant. Oh, et Judy comprend que c’était son qui a tué le défunt mari de Jen, Ted, dans un délit de fuite mortel. À la fin de la saison 1, Jen découvre l’implication de Judy dans la mort de Ted, et les deux se disputent mal. Steve, qui était dans la voiture lorsque Judy a tué Ted, se présente chez Jen, et Jen finit par l’assassiner dans un accès de rage. Fou, non?

Cela nous amène à la saison 2, où Judy essaie de revenir dans les bonnes grâces de Jen pour l’aider à dissimuler le meurtre de Steve. Les femmes travaillent dur pour cacher la vérité, et les choses deviennent encore plus compliquées lorsque le frère jumeau de Steve, Ben Wood (également joué par James Marsden) se présente. Finalement, la culpabilité de Jen l’amène à avouer au détective Perez (Diana-Maria Riva) à propos du meurtre de Steve alors qu’il tentait de protéger Judy, mais elle finit par ne pas être inculpée. Cependant, un randonneur découvre le corps enterré de Steve dans les bois, ouvrant à nouveau l’implication de Judy dans l’affaire. Dans la scène finale, Jen et Judy conduisent, croyant qu’elles sont exemptes de tout problème de droit, lorsqu’un Ben ivre – qui venait d’apprendre que son frère était effectivement mort – les percute. Ben s’éloigne rapidement, tandis que Jen et Judy se réveillent pour clore la saison 2.

Y aura-t-il une saison 3 de “Dead To Me” ?

Oui, la saison 3 de Mort pour moi se passe absolument. L’émission a été officiellement renouvelée pour une troisième et dernière saison le 6 juillet 2020, deux mois seulement après la sortie de la saison 2. “Du début à la fin, ‘Dead To Me’ est exactement la série que je voulais faire”, a déclaré Liz dans un communiqué annonçant la nouvelle. « Et ça a été un cadeau incroyable. Raconter une histoire née du chagrin et de la perte m’a étiré en tant qu’artiste et m’a guéri en tant qu’humain. Je serai éternellement redevable à mes partenaires dans le crime, mes amis pour la vie, Christina et Linda, et nos scénaristes, acteurs et équipes brillamment talentueux.

Netflix a dévoilé l’intrigue officielle de la saison 3 le 2 novembre. « Jen et Judy reviennent, prêtes à risquer leur vie une dernière fois pour une amitié au-dessus des lois. Au lendemain d’un énième délit de fuite, les deux femmes reçoivent des nouvelles choquantes. Lorsque le FBI prend en charge l’affaire du meurtre de Steve, Jen est confrontée aux conséquences désastreuses d’une mort, et l’inspecteur Perez s’efforce de dissimuler sa propre complicité. Pendant ce temps, Judy fait face à sa propre crise existentielle lorsque sa vie est menacée par une force inattendue de son passé et que Ben lutte avec ses démons les plus sombres. Cette saison, l’avenir de personne n’est garanti. Jen et Judy vont-elles s’en sortir ? Et peuvent-ils se sauver ?”

Date de la première de la saison 3

Mort pour moi La saison 3 sera diffusée le 17 novembre sur Netflix. Cela a été annoncé en septembre 2022 lors de la présentation TUDUM de Netflix, lorsque le streamer a publié des informations importantes sur ses émissions à succès. Netflix a également publié la première bande-annonce de la saison 3 sur TUDUM.

Le tournage de la saison 3 de l’émission avait en fait commencé le 7 mai 2021, après l’arrêt de la plupart des productions en raison de la pandémie de COVID-19. Liz a partagé la grande nouvelle sur Instagram en écrivant : « Et… nous sommes de retour ! Ravi et reconnaissant de pouvoir rapporter cette histoire à la maison. Cependant, la production de la saison 3 a été interrompue pendant cinq mois en raison du diagnostic de sclérose en plaques (SEP) de Christina, qu’elle a annoncé au monde le 10 août. Après l’annonce de la nouvelle, Netflix a déclaré Le journaliste hollywoodien ils respecteraient les souhaits de confidentialité de Christina et cette émission serait suspendue. “Nous aimons et soutenons Christina et respectons sa vie privée car elle prend le temps et l’espace dont elle a besoin en ce moment”, a déclaré le streamer.

Casting de la saison 3

Christina, Linda et James sont tous de retour dans leurs rôles principaux. Christina a dû filmer la majeure partie de la saison après son diagnostic de SEP. Elle a révélé à Le New York Times qu’elle a pris 40 livres à cause de la SEP, une maladie auto-immune qui fait que le corps ronge son propre tissu nerveux. Christina a expliqué qu’elle “avait l’obligation” de terminer le spectacle après avoir pris cinq mois de congé à cause de sa santé. “Les pouvoirs en place étaient comme, ‘Arrêtons juste. Nous n’avons pas besoin de le finir. Assemblons quelques épisodes [with previously recorded footage].’ J’ai dit non. Nous allons le faire, mais nous allons le faire à mes conditions », a déclaré l’actrice.

Le casting de la saison 3 comprend également Diana-Maria Riva dans le rôle du détective Perez, Brandon Scott en tant que détective Nick Prager, Sam McCarthy et Luc Roessler comme les fils de Jen, Charlie et Henry, Nathalie Morales comme Michelle, l’intérêt amoureux de Judy de la saison 2, Frances Conroy comme Eileen, la mère de Ben et Steve, Max Jenkin en tant que Christopher Doyle, le partenaire commercial de Jen dans l’immobilier, et Valérie Mahaffey en tant que belle-mère de Jen, Lorna Harding. Garret Dillahaunt rejoint le casting en tant qu’agent Glenn Moranis.

Bande-annonce de la saison 3

Jen et Judy ont traversé beaucoup de choses. Et ils ont survécu parce qu’ils se sont eus – je veux dire, se sont eus… Christina Applegate et Linda Cardellini jouent dans la troisième et dernière saison de Dead To Me. Première le 17 novembre. pic.twitter.com/zIxDzzhF0D – Netflix (@netflix) 2 novembre 2022

Netflix a publié la bande-annonce officielle de la saison 3 le 2 novembre. Jen est à l’hôpital avec une minerve après l’accident de voiture avec Ben. Jen et Judy font l’objet d’une enquête policière maintenant que le corps de Steve a été retrouvé. “Ce n’est pas trop tard. Il y a toujours une issue », dit Jen à Judy, alors qu’ils essaient de cacher leurs secrets à tout prix.

Réaction des acteurs et de l’équipe de “Dead To Me”

Depuis les nouvelles de renouvellement de la saison 3, certains membres de l’équipe et de la distribution ont parlé de ce qui les attend pour le dernier hourra. Pour commencer, Liz a précédemment expliqué à Date limite son raisonnement pour mettre fin à la série après trois saisons. “J’ai toujours su depuis le début de la série que je ne voulais pas que ce soit une longue série”, a-t-elle déclaré. “Ensuite, il y a eu un certain moment où nous étions en production sur la saison 2 lorsque la fin de la série m’est venue, assez profondément, alors j’ai réalisé:” Je connais l’histoire que je dois raconter “et la saison 3 semble être la bonne le temps de faire ça. C’est juste quelque chose qui m’est venu naturellement, et j’ai tendance à essayer de suivre mon intuition.

Maintenant, en ce qui concerne le scénario de la saison 3, James a donné aux fans une friandise à ce sujet dans un guide télévisé interview. Il a dit de son personnage, Ben, “Non seulement il va peut-être découvrir que Jen est responsable de la mort de son frère, mais il est aussi coupable d’un délit de fuite. Et ils ont été victimes du délit de fuite. Et son frère était coupable d’un délit de fuite lors de la première saison.

Alors que la saison 3 est pour Mort pour moi, Liz a encore du travail devant elle chez Netflix. Lorsque la nouvelle du renouvellement de l’émission a été annoncée, il a également été confirmé que Liz avait signé un pacte pluriannuel avec Netflix, dans lequel elle “développera de nouvelles séries originales et d’autres projets” sur le streamer, par Date limite. “Je suis plus que reconnaissant à Netflix d’avoir soutenu Mort pour moi dès le premier jour, et je suis ravie de poursuivre notre collaboration », a déclaré Liz à propos de la nouvelle.