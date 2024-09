La bande-annonce internationale de Venom 3 dévoile un nouveau symbiote

Un nouveau Venin 3 bandes-annonces internationales ont été mises en ligne, montrant beaucoup plus de séquences du film, y compris un aperçu du nouveau symbiote.

On pense qu’il s’agit de Lasher, qui dans les bandes dessinées est l’un des cinq symbiotes qui ont été engendrés de force à partir du symbiote Venom par la Life Foundation.

L’hôte d’origine était Ramon Hernandez, un mercenaire travaillant pour la Life Foundation. Le symbiote Lasher est similaire à Venom mais est plus connu pour utiliser des vrilles d’une manière plus semblable à un fouet.

Regardez ci-dessous.

Qu’est-ce que Venom : La dernière danse à propos de?

Dans Venom : La dernière danseTom Hardy revient dans le rôle de Venom, l’un des personnages les plus célèbres et les plus complexes de Marvel, pour le dernier film de la trilogie. Eddie et Venom sont en fuite. Traqués par leurs deux mondes et alors que le filet se referme sur eux, le duo est contraint de prendre une décision dévastatrice qui mettra fin à la dernière danse de Venom et Eddie.

Venom : La dernière danse Le film met en vedette Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Rhys Ifans, Peggy Lu, Alanna Ubach et Stephen Graham. Le film est réalisé par Kelly Marcel à partir d’un scénario qu’elle a écrit, basé sur une histoire de Hardy et Marcel. Le film est produit par Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Kelly Marcel, Tom Hardy et Hutch Parker.

Venom : La dernière danse sortira le 25 octobre.

Regardez la bande annonce :