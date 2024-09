La bande-annonce finale de Folie à Deux met l’accent sur le procès d’Arthur

La bande-annonce finale de Joker : Folie à Deux est maintenant sorti de Warner Bros. Dans la nouvelle bande-annonce, nous avons un aperçu de l’intrigue du film, avec moins d’emphase sur Harley Quinn, interprétée par Lady Gaga, ou sur l’aspect musical. Ici, nous avons droit au personnage de Steve Coogan qui interviewe Arthur Fleck, joué par Joaquin Phoenix, alors qu’il tente de répondre des événements du premier film. La dernière bande-annonce montre d’autres images d’Arthur lors de son procès et de la folie qui s’ensuivra. Joker : Folie à Deux devrait sortir en salles le 3 octobre.

Les premières réactions au film ont été partagées par les critiques. Il a été révélé précédemment que Todd Phillips avait voulu rendre cette suite plus chaotique en donnant l’impression que « les détenus prennent le contrôle de l’asile ». Phillips a déclaré que Phoenix organisait des réunions créatives de dernière minute dans sa caravane au cours desquelles Gaga et lui arrachaient des pages du script, puis les réécrivaient sur des serviettes en papier. Cette méthode a peut-être conduit à un accueil mitigé.

IndieWire‘s David Ehrlich est plus dur que la plupart des autres sur le film, déclarant Joker : Folie à Deux est « ennuyeux, plat et un gaspillage criminel de Lady Gaga. » Ajout, Phillips’ Joker la suite se sent « mauvais volontairement ». Dans sa critique, Ehrlich écrit : « À une époque où tout « Bien que le film soit consommé comme un divertissement, aussi tragique soit-il, Phillips a créé un spectacle pop d’entreprise qui ne demande qu’à être vu comme autre chose. Voici un film qui refuse perversement au public tout ce qu’il a été conditionné à attendre de lui ; doucement au début, puis plus tard avec l’hostilité indubitable d’un couteau dans le ventre. Et c’est, plus que toute autre chose, la raison pour laquelle « Folie à Deux » adopte la forme d’une comédie musicale classique : parce qu’aucun autre genre ne permet aussi facilement d’apprécier tout le plaisir que l’on n’a pas. »