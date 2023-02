La bande-annonce “Extrapolations” brosse un tableau sombre de l’avenir sur Terre

L’avenir s’annonce terriblement sombre dans la bande-annonce de Extrapolationsune nouvelle série limitée arrive sur AppleTV+ ce mois de mars.

De l’écrivain, réalisateur et producteur exécutif Scott Z. Burns, Extrapolations introduit un futur proche où les effets chaotiques du changement climatique se sont intégrés à notre vie quotidienne. Huit histoires entrelacées sur l’amour, le travail, la foi et la famille du monde entier exploreront les choix intimes qui changent la vie qui doivent être faits lorsque la planète change plus rapidement que la population. Chaque histoire est différente, mais la lutte pour notre avenir est universelle. Et lorsque le destin de l’humanité se heurte à un compte à rebours, la bataille entre le courage et la complaisance n’a jamais été aussi urgente. Sommes-nous assez courageux pour devenir la solution à notre propre perte avant qu’il ne soit trop tard ?

Regardez la bande-annonce de “Extrapolations”

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Tout d’abord – le casting pour cela est hors de ce monde! Parlez d’un casting d’ensemble puissant. La série met en vedette (par ordre d’apparition) Yara Shahidi, Kit Harington, Daveed Diggs, Matthew Rhys, Heather Graham, Sienna Miller, Tahar Rahim, Meryl Streep, David Schwimmer, Neska Rose, Judd Hirsch, Cherry Jones, Edward Norton, Michael Gandolfini , Indira Varma, Diane Lane, Adarsh ​​Gourav, Gaz Choudhry, Keri Russell, Gemma Chan, Marion Cotillard, Forest Whitaker, Hari Nef, Eiza González, Tobey Maguire, Ben Harper, Murray Bartlett et MaameYaa Boafo.

Vous savez à quel point nous aimons Yara Shahidi et Forest Whitaker, mais nous avons été absolument charmés par MaameYaa Boafo lorsqu’elle faisait de la presse pour Loi de la ville de Bluff. Nous sommes ravis pour celui-ci.

“Extrapolations” est produit par Burns, Ellenberg, Gregory Jacobs, Dorothy Fortenberry et Lindsey Springer de Media Res. La série marque un autre partenariat pour Apple TV + et Media Res, rejoignant «The Morning Show», lauréat du prix Emmy, SAG et Critics Choice Award, et «Pachinko», lauréat du prix AFI Award.

La série sera présentée en première aux côtés d’Apple Originals très attendus qui devraient également faire leurs débuts mondiaux sur Apple TV +, notamment “Hello Tomorrow!”, “Liaison”, “The Big Door Prize”, “Schmigadoon!” saison deux, “Liaison”, “Le voyageur réticent avec Eugene Levy”, “La dernière chose qu’il m’a dit”, “The Afterparty” saison deux, “City on Fire”, “Swagger” saison deux, “Ted Lasso” saison trois et plus.

Raconté sur une saison de huit épisodes interconnectés et produit par Media Res de Michael Ellenberg, Extrapolations fera sa première mondiale sur Apple TV+ avec les trois premiers épisodes le vendredi 17 mars 2023, suivis d’un nouvel épisode tous les vendredis jusqu’au 21 avril 2023.

Allez-vous regarder?