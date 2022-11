La bande-annonce étendue du film très attendu de James Cameron est sortie — RT Games & Culture

Une nouvelle bande-annonce complète donne au public du monde entier un aperçu plus approfondi de la prochaine suite de James Cameron à son film révolutionnaire, “Avatar”, sorti il ​​y a près de 13 ans.

Le teaser de deux minutes et demie d'”Avatar : la voie de l’eau” est sorti mercredi et compte déjà plus de 19 millions de vues. Il démarre en montrant les personnages principaux du film précédent, Jake et Neytiri, qui ont maintenant plusieurs enfants ensemble.

La suite se concentrera apparemment sur l’exploration des eaux de Pandora – la planète où vivent les extraterrestres Na’vi à la peau bleue.

Alors que le film original de 2009 se terminait par la victoire décisive des Na’vi contre les colonisateurs humains qui tentaient d’exploiter la planète pour ses ressources naturelles, il semble que la guerre reprenne, alors que le nouveau teaser montre des aperçus d’humains en armement avancé. “mech suits” se préparant à combattre à nouveau les indigènes.

Quant à savoir pourquoi il a fallu 13 ans pour sortir la suite, James Cameron a expliqué dans une interview de 2021 avec Entertainment Weekly que le blockbuster était en préparation depuis 2012 mais n’a commencé le tournage qu’en 2017. Le cinéaste a également déclaré que le principal défi dans faire le film était qu’il se déroulait sous l’eau et nécessitait des technologies de rendu plus avancées, ainsi qu’un réservoir spécialement construit de 3,4 millions de litres, pour le tournage.

La prochaine suite “Avatar” devrait sortir en salles le 16 décembre, avec deux autres films à l’horizon pour la franchise.