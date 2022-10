La bande-annonce émotionnelle de «Black Panther: Wakanda Forever» révèle la menace de Namor

Black Panther : Wakanda pour toujours une nouvelle bande-annonce lundi, donnant un autre regard sur la principale menace apparente Namor et un Cœur de Fer blindé, ainsi que notre première photo claire de la nouvelle personne portant le costume de Black Panther. Les billets pour le Univers cinématographique Marvel film aussi Lundi.

Le 30e film MCU arrive en salles le 11 novembre. C’est la suite du mégahit de 2018 Panthère noireet le réalisateur Ryan Coogler est de retour à la barre.

Studios Marvel



Cela verra Wakanda pleurer la perte de son roi et de l’ancien Black Panther T’Challa, joué par Chadwick Boseman. L’acteur est décédé d’un cancer du côlon en 2020 et le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a promis que Boseman ne serait pas remplacé dans le rôle.

Le film révélera comment la nation autrefois isolationniste doit se battre pour protéger son approvisionnement en vibranium élément ultra-rare des puissances mondiales intervenantes, alors même que la reine Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), Nakia (Lupita Nyong’o), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) pleurent la mort de T’Challa.

On ne sait pas qui sera le nouveau Black Panther, mais Shuri et Nakia semblent les candidats les plus probables.

Nouveau dans le MCU, Namor le sous-marinier (Tenoch Huerta), qui règne sur le royaume sous-marin de Talocan et est un mutant comme les X-Menet Riri Williams / Ironheart (Dominique Thorne), une adolescente inventrice de génie qui crée l’armure la plus avancée depuis Iron Man et obtient son propre spectacle Disney Plus en 2023.

Wakanda Forever apportera la phase 4 du MCU a une finet la phase 5 démarre avec Ant-Man et la Guêpe : Quantumania février prochain. Les phases 4, 5 et 6 raconteront l’histoire collective connue sous le nom de The Multiverse Saga, reflétant Infinity Saga des phases 1, 2 et 3.