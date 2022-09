La bande-annonce effrayante de Netflix pour “The Watcher” transforme la maison de rêve en cauchemar

Un couple emménage dans leur belle nouvelle maison de rêve en banlieue dans la prochaine série Netflix L’observateur, mais les choses tournent rapidement au cauchemar lorsque des lettres inquiétantes commencent à apparaître dans leur boîte aux lettres. “Votre maison est mon obsession, et maintenant vous l’êtes aussi”, entonne une voix dans le nouvelle bande-annonce qui a chuté pendant L’événement mondial des fans Tudum de Netflix Samedi. « Qui suis-je ? Cela ne vous effrayera peut-être pas encore, mais ça le fera. Les remords de l’acheteur beaucoup?

Ryan Murphy (American Horror Story, Glee) a co-créé la série limitée basée sur le véritable mystère non résolu de l’expérience troublante de la famille Broaddus dans leur nouveau Dutch Colonial à Westfield, New Jersey. Les résidents actuels de la ville apparemment n’aime pas beaucoup parler à propos de la “Watcher House”, ainsi nommée parce que le correspondant non identifié a signé les lettres “The Watcher”.

Naomi Watts et Bobby Cannavale incarnent les nouveaux propriétaires des Brannocks. “Pouvez-vous nous garder en sécurité?” demande le fils des Brannock à son père dans la nouvelle bande-annonce inquiétante mettant en vedette des voisins étranges et des menaces sinistres. Papa n’a pas l’air trop confiant.

Mia Farrow et Richard Kind apparaissent également dans la série, qui sera diffusée sur Netflix le 13 octobre, juste à temps pour Halloween. Jennifer Coolidge de The White Lotus joue l’agent immobilier Karen Calhoun et est déjà apparue comme le personnage d’un court teaser dans lequel elle souligne les avantages de la maison, y compris le monte-charge vintage. “Je te le dis,” dit-elle. “Vous pourriez y loger une personne.”