La bande-annonce du spin-off de la famille Addams ‘Wednesday’ promet un meurtre et un chaos

Elle est effrayante et loufoque, mystérieuse et effrayante – mais que se passe-t-il lorsque Wednesday Addams se retrouve dans une école où tout le monde est aussi loufoque qu’elle ?

Régalez vos yeux de la bande-annonce délicieusement sombre de la prochaine émission Netflix mercredi, qui est une nouvelle aventure diabolique pour la fille impassible de la tristement célèbre famille Addams. Réalisé par Tim Burton et mettant en vedette Catherine Zeta-Jones dans le rôle de Morticia, la série dérivée suit mercredi à l’académie gothique appropriée Nevermore, où elle résout un mystère dans son propre style inimitable. La bande-annonce taquine un humour délicieusement noir et une horreur sanglante – ah, l’école, les jours les plus heureux de votre vie.

Netflix



L’émission met en vedette Jenna Ortega comme mercredi, avec Zeta-Jones et Luis Guzman comme ses parents aimants Morticia et Gomez.

Gwendoline Christie joue également, ainsi que Christina Ricci (qui a joué mercredi dans les films très appréciés des années 90 de Barry Sonnenfeld sur le clan effrayant).

Mercredi diffusé sur Netflix cet automne.

