La bande-annonce du spin-off de John Wick avec Ana de Armas est dévoilée

La longue attente pour découvrir ce que le réalisateur Len Wiseman (Pègre, Vis libre ou meurs fort, Lucifer) et Ana de Armas cuisinent avec le John Wick spin off Ballerine se termine enfin. Lionsgate a tiré le rideau sur un Ballerine taquin mercredi, ouvrant la voie à la sortie aujourd’hui d’une bande-annonce complète. Ballerine Le teaser comprenait une interprétation effrayante de « Furelise » de Beethoven jouée dans une boîte à musique mécanique. Alors que la caméra se déplace lentement dans un bureau rempli de livres et de décorations sophistiquées, une danseuse en porcelaine tourne sous un dôme de verre sur lequel sont inscrits les mots « Trailer Tomorrow » au bas du souvenir. Avec la bande-annonce d’aujourd’hui, nous pouvons enfin voir Ana de Armas en action dans le rôle du personnage principal – et oui, Keanu Reeves apparaît pour un caméo de John Wick. La date de sortie du film est fixée au 6 juin 2025 .

