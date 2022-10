La bande-annonce du film “Super Mario Bros” arrive jeudi sur Nintendo Direct

La première bande-annonce du film Super Mario Bros arrive une présentation Nintendo Direct ce jeudi, Nintendo a déclaré dans un tweet mardi. Ce sera notre premier aperçu de la fonctionnalité animée d’Illumination, qui star Chris Pratt en tant que plombier emblématique.

Le film devrait sortir dans les salles américaines le 7 avril 2023.

Les fans sont impatients d’entendre la voix de Mario de Pratt, en particulier le coproducteur Chris Meledandri a déclaré qu’il n’utiliserait pas le accent italien exagéré rendu célèbre par le doubleur de jeux vidéo Charles Martinet.

Outre Pratt, le casting all-star comprend Charlie Day comme Luigi, Anya Taylor-Joy comme Peach, Jack Black comme Bowser, Seth Rogen comme Donkey Kong et Keegan-Michael Key comme Toad. Martinet aura également un rôle surprise.

Comment puis-je regarder le film Mario Nintendo Direct ?

La présentation sera disponible à partir de La chaîne YouTube de Nintendo. Nous avons intégré le lien YouTube ci-dessus, vous pouvez donc regarder ici.

Quand le film Mario Nintendo Direct commence-t-il ?

La présentation Nintendo Direct sera disponible le jeudi 6 octobre à 13 h 05 PT / 16 h 05 HE, qui se convertira à 21 h 05 GMT ou 7 h 05 le vendredi 7 octobre AEST.

Que peut-on attendre d’autre de ce Nintendo Direct ?

La présentation n’inclura pas d’informations sur le jeu, a noté Nintendo, susceptible de garder nos attentes Switch sous contrôle. Nous entendrons probablement le créateur de Mario Shigeru Miyamoto, les dirigeants de Nintendo et du studio de cinéma Illumination et certains des acteurs et de l’équipe.

Ce ne sera pas la seule incursion du géant du jeu vidéo dans le cinéma, après avoir lancé lundi sa nouvelle filiale d’animation, Nintendo Pictures.