Des scènes remplies d’ACTION voient le nouveau Captain America déclarer la guerre à Falcon et The Winter Soldier dans la nouvelle bande-annonce de mi-saison de Disney +.

Le nouveau Captain America semble avoir sa place après la fin choquante de l’épisode quatre, où il a matraqué à mort un homme non armé avec son bouclier.

5 Disney + a publié une bande-annonce de mi-saison pour Le faucon et le soldat de l’hiver

merveille Les fans sont restés sans voix après avoir vu le bouclier de Captain America peint avec du sang après avoir tué un membre de Flag-Smasher pour se venger de la mort de son meilleur ami et partenaire Battlestar.

Les fans se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur surprise et leur fureur face à la brutalité du nouveau Captain America.

L’un d’eux a écrit: « Dans plus de 7 films, c’était la première fois que le bouclier était sanglant. Et cela en dit long sur John Walker. »

Un autre a commenté: « Chaque épisode de #TheFalconAndTheWinterSoldier me fait manquer Steve Rogers plus Stevie, reviens! »

Le précédent Captain America, Chris Evans, a même répondu avec des émojis de cœur pour réconforter un fan qui a écrit: « Steve. Rogers. Le ferait. JAMAIS.

« Je suis sidéré! JESUS! @Falconandwinter

« J’ai besoin de mon Twitter Bae @ChrisEvans pour me tenir après ce que mes yeux viennent de voir. »

La bande-annonce de la mi-saison a taquiné une confrontation épique entre les héros titulaires Sam Wilson (Anthony Mackie) et Bucky Barnes (Sebastian Stan), ainsi que le nouveau Captain America John Walker (Wyatt Russell).

Avec seulement deux épisodes restants, les téléspectateurs se voient promettre des scènes captivantes alors que le nouveau Captain America dit à Bucky et Sam de «rester à l’écart de mon chemin».

Mais Sam ne recule pas en disant: « Bouclier ou pas de bouclier, je ne laisserai personne me dire que je ne peux pas me battre pour ça. »

Faisant référence à la mort brutale, Sam a déclaré: « Nous ne voulons pas que quelqu’un d’autre soit blessé. »

Dans des scènes qui s’intensifient, Walker avertit: « Vous ne voulez pas faire ça » dans une confrontation effrayante avec Sam et Bucky, à laquelle Bucky répond: « Ouais, nous le faisons. »

Sûr d’apporter une action énorme, comment cela se terminera-t-il pour The Falcon, Winter Soldier et le nouveau Captain America?

Wyatt Russell a admis que l’avenir du nouveau Captain America était entre les mains des fans de Marvel.

Interrogé sur l’avenir de son personnage sur Divertissement ce soir, Russell a déclaré: «Cela a beaucoup à voir avec ce que les fans pensent, je pense, et ce qu’ils ressentent pour vous, où ils veulent voir les choses aller, et c’est tellement hors de mon contrôle que j’essaye juste de faire un bon travail et j’espère que celui-ci est bon, il leur suffit de faire plus.

Le réalisateur Kari Skogland n’est pas étranger lorsqu’il s’agit de scènes de combat pleines d’action.

Elle a auparavant travaillé sur The Handmaid’s Tale, House of Cards et The Walking Dead.

Une nouvelle série de personnages est taquinée pour être introduite dans le prochain épisode The Thunderbolts.

Dans les bandes dessinées, The Thunderbolts a joué le rôle d’une sélection de méchants qui changent d’avis et se transforment en super-héros.

Lors du tournage de la série, Anthony Mackie a déclaré dans une interview: «La façon dont nous tournions, c’est exactement comme si nous tournions le film coupé dans la série. Donc, au lieu d’un film de deux heures, c’est un film de six ou huit heures. «

Le faucon et le soldat de l’hiver continue exclusivement sur Disney Plus, avec de nouveaux épisodes tous les vendredis.