La bande-annonce du drame criminel en malayalam de Fahadh Faasil, ‘Malik’, dévoilée – Regarder | Nouvelles régionales

New Delhi: L’acteur populaire malayalam Fahadh Faasil, le drame policier « Malik », sera diffusé exclusivement sur Amazon Prime Video le 15 juillet 2021. Les créateurs ont dévoilé la bande-annonce captivante du drame policier tant attendu, écrit et réalisé par Mahesh Narayan. Il a été produit par Anto Joseph.

Malik met en vedette le lauréat du prix national, Fahadh Faasil en tête, ainsi qu’un casting de stars talentueux comprenant Nimisha Sajayan, Joju George, Vinay Fort, Dileesh Pothan, Jalaja, Salim Kumar, Indrans, Sanal Aman, Dinesh Prabhakar, Divya Prabha et Parvathy Krishna dans des rôles pivots.

Fahadh Faasil, a partagé avec enthousiasme : « Collaborer avec un réalisateur brillant tel que Mahesh Sir est toujours un plaisir. Après le succès phénoménal de CU Soon et Joji, qui sont également sortis sur Amazon Prime Video, je suis ravi d’être présenté dans une autre version passionnante – Malik. L’histoire de Malik est vraiment très spéciale pour moi et nous avons mis tout notre cœur et notre âme dans la réalisation de ce film. Je suis sûr que nos téléspectateurs le ressentiront également après avoir regardé l’incroyable bande-annonce. J’espère que les téléspectateurs du monde entier partageront également leur amour et leur appréciation pour ce film. »

Le récit du film parcourt la vie de Sulaiman Malik, un leader charismatique qui fait un effort supplémentaire pour aider les gens de sa communauté et leur fournir un soutien pour se dresser contre les forces corrompues, les protégeant de leur programme avide de collusion et d’empiètement terres illégalement à leur profit.

L’actrice Nimisha Sajayan a partagé: «Nous avons tous été enthousiasmés par ce film et maintenant qu’il est enfin présenté en première sur un service de streaming mondial comme Amazon Prime Video, je ne pourrais pas être plus heureux. Le film a un récit très peu conventionnel et unique qui couvre différentes périodes, ce qui était assez difficile pour moi de jouer. J’ai hâte de voir comment les fans réagiront à ce chef-d’œuvre que Mahesh Sir a magnifiquement réalisé.