La bande-annonce du Comic-Con de Rings Of Power dévoilée Mopays.com

Avant le grand début de l’émission le 2 septembre, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir a donné tout un spectacle au San Diego Comic-Con le 22 juillet. Le casting massif s’est réuni pour la première sortie de l’émission à la convention et a révélé une nouvelle bande-annonce pour les fans.

« Nous pensions que la guerre, enfin, était terminée. Nous pensions que nos joies seraient sans fin. Nous pensions que notre lumière ne s’atténuerait jamais », explique Galadriel dans la bande-annonce. Bientôt, elle apprend que l’obscurité, la douleur et la guerre l’attendent.

Le mal aux mains de Morgoth et maintenant de Sauron n’a pas été complètement éteint. En fait, ce mal entre dans un nouveau chapitre. L’acteur jouant Sauron reste un mystère. Seules des parties de ses mains et de ses bras sont visibles dans la bande-annonce.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir est la première adaptation télévisée de JRR Tolkien travailler. La trilogie de films a connu un énorme succès au début des années 2000. Les films ont rapporté près de 3 milliards de dollars au box-office mondial. Le Seigneur des Anneaux La série est l’un des films les plus chers jamais réalisés. La première saison a coûté 465 millions de dollars.

La série Prime Video se déroule des milliers d’années avant les événements de Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. L’émission ramène les téléspectateurs “à une époque où de grands pouvoirs ont été forgés, des royaumes sont devenus glorieux et sont tombés en ruine, des héros improbables ont été testés, l’espoir s’est accroché aux fils les plus fins et l’un des plus grands méchants qui ait jamais coulé de la plume de Tolkien menaçait de couvrir le monde entier de ténèbres.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir commence à une époque de “paix relative” alors que les personnages, ceux que vous reconnaîtrez et ceux que vous ne reconnaîtrez pas, affrontent “la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu”. La série sortira de nouveaux épisodes chaque semaine, exclusivement sur Prime Video. La saison 2 a déjà obtenu le feu vert et est actuellement en cours.