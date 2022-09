Harrison Ford fait revenir Indiana Jones 30 juin 2023. À Exposition Disney D23 2022 Samedi, Lucasfilm a donné au public un premier aperçu de la façon dont la technologie numérique fera paraître l’homme au chapeau plus jeune que les 80 ans de Ford.

La bande-annonce n’est pas encore apparue en ligne, mais les images sont spectaculaires et classiquement Indy – l’un des moments les plus mémorables le voit fouetter sauvagement un groupe de crétins, qui répondent en sortant des armes et en ouvrant le feu sur notre malheureux héros. C’est un riff clair du moment emblématique où Indy tire avec désinvolture sur l’épéiste dans Les aventuriers de l’arche perduesauf qu’Indy parvient à s’esquiver ici.

“Les films d’Indiana Jones parlent de fantaisie et de mystère, mais ils parlent aussi de cœur”, a déclaré Ford depuis la scène aux côtés du réalisateur James Mangold et de la co-vedette Phoebe Waller-Bridge. “Nous avons une très belle histoire à raconter, ainsi qu’un film qui va vous botter le cul.”

“Je suis très fier de dire que celui-ci est fantastique”, a déclaré Ford, pointant du doigt Waller-Bridge et ajoutant : “Et c’est l’une des raisons.”

Produit par Steven Spielberg, le cinquième film d’Indy met également en vedette Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones et Antonio Banderas.

Ford a taquiné le premier regard sur le film à Célébration Star Wars Anaheim en mai, montrant cette silhouette indubitable sur un pont de corde dans une grotte ombragée. Le film devait initialement sortir en 2019, mais les retards pandémiques l’ont repoussé à l’été 2023. À ce moment-là, Ford sera juste avant son 81e anniversaire.