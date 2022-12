La bande-annonce d’Indiana Jones 5 révèle le titre “Dial of Destiny” et montre Harrison Ford vieilli

Indiana Jones 5 a obtenu son première bande-annonce Jeudi, avec une révélation de titre : Indiana Jones et le cadran du destin. Le film voit Harrison Ford enfiler le fedora du célèbre archéologue pour la cinquième et dernière fois.

Se déroulant en 1969, le film trouve un Indy âgé aux prises avec le fait que le programme spatial américain compte des ex-nazis en son sein. Nous verrons également une version plus jeune de la Ford de 80 ans, grâce à la technologie de vieillissement CGI.

Le film devrait sortir en salles le 30 juin 2023. La bande-annonce de jeudi a présenté les premières images accessibles au public du film – les participants de Convention D23 de Disney étaient traité à une remorque similaire retour en septembre.

Lucasfilm



Phoebe Waller-Bridge, mieux connue pour le Série Fleabag sur Amazon Prime Vidéo, co-vedette du film dans le rôle d’Helena, la filleule d’Indy. Mads Mikkelsen joue Voller, un ex-nazi travaillant sur la technologie spatiale américaine (inspiré par un ingénieur réel Werner von Braun) et probablement le principal méchant du film. On voit également dans la bande-annonce l’acteur John Rhys-Davies, qui reprend son rôle de Sallah, une excavatrice égyptienne qui a rejoint Indy en 1981. Les aventuriers de l’arche perdue et La dernière croisade de 1989.

Vous ne trouverez pas les aventures précédentes d’Indy sur Disney+ — ils sont actuellement disponibles sur . Dial of Destiny est publié par Disney, mais Paramount était responsable de la distribution des quatre autres films (Disney a acheté le studio Indy Lucasfilm en 2012).

Toujours pendant CCXP, Disney nous a donné notre première bande-annonce de Marvel’s Guardians of the Galaxy Vol. 3un rétrospective plongée dans les films Ant-Man et un Date de première de Disney Plus en mars 2023 pour Le Mandalorien saison 3.