La bande-annonce des docuseries de Nicki Minaj montre un moment tendre avec son mari – Hollywood Life

Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

“Vous n’avez pas de manuel sur la façon d’être un rappeur célèbre,” Nicki Minaj dit au début de la bande-annonce de Nicky, qu’elle a partagé jeudi 28 juillet. “Vous apprenez simplement au fur et à mesure.” À partir de là, le clip de deux minutes montre Nicki, 39 ans, tout au long de sa carrière, y compris quelques sommets personnels (elle partage un moment intime avec son mari et père de son enfant, Kenneth Petty) et les basses. « Je pourrais me soigner et me dire que ça va. Mais quand le high arrive, quand vous vous concentrez uniquement sur l’entreprise, vous pouvez vous perdre », dit-elle.

Bientôt disponible!!!! La #NickiDocumentaire vous ne saviez pas que vous aviez besoin. Je vous aime tellement. 😘🫶🏽🎀💕🦄 pic.twitter.com/KbOY5fPU0s – Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) 28 juillet 2022

Après que des images de Nicki et Kenneth, 44 ans, apparaissent ensemble, elle sort un bloc-notes pour écrire. “Je suis devenu le plus fort que j’aie jamais été dans ma vie. Et puis j’ai commencé à rapper. Je me souviens encore de la grande sensation et du moment où je voulais que la nuit dure pour toujours. Je dois faire de la musique pour rester sain d’esprit.

« Sortir PLUS TÔT MERCI PENSEZ », a écrit Nicki en partageant la bande-annonce sur Instagram. « J’ai mis du temps à parfaire cette œuvre très intimiste, délicate, électrisante, inspirante. Alors que je décide d’une maison pour ce projet, je ne peux m’empêcher de réfléchir à ce que j’inclus dans ce document. Certaines choses sont si personnelles, c’est effrayant. C’est comme RIEN que vous avez vu auparavant et j’ai besoin qu’il soit manipulé avec soin. Je vous aime tellement. Merci pour le soutien continu.”

Initialement annoncée en novembre 2020, la docu-série en six parties d’une demi-heure était initialement prévue pour HBO Max (la bande-annonce n’indiquait pas si la série serait diffusée ou non sur le service de streaming.) Le regard intime sur la vie de Nicki est réalisé par Michel John Warrenpar Date limitequi a fait ses débuts en tant que réalisateur avec 2004 Jay-Z : Fondu au noir. Les docu-séries sont produites par Bron Life, le département non scénarisé de Bron Studios, la société canadienne derrière Joker, Queen & Slim, Bombshell, Judas et le Messie Noiret SOS Fantômes : l’au-delà. Nicki Minaj, Michael John Warren, Aaron L. Gilbert, Brenda Gilbert, Cassandre Boucher, Irving Azoff et Tommy Bruce (en association avec Creative Wealth Media) sont les producteurs exécutifs de la série.

“J’adore le fait que cette série offre non seulement un aperçu complet de l’un des musiciens les plus emblématiques de notre génération ; il présente également la femme courageuse derrière l’artiste, Onika », a déclaré Warren, par Date limite. « Je crois que nous pouvons tous apprendre beaucoup de sa remarquable vie professionnelle et personnelle. C’est un honneur de se voir confier cette histoire dynamique.

Lien connexe Lié: Kenneth Petty: faits sur le mari de Nicki Minaj après sa condamnation à la probation

«Nicki Minaj est l’une des artistes les plus importantes et les plus influentes de tous les temps. à ne jamais reproduire – et beaucoup ont essayé. Nous sommes fiers de soutenir cette icône vivante, alors qu’elle ouvre courageusement sa maison au monde », ont ajouté Aaron L. Gilbert et Brenda Gilbert de Bron.