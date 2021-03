La bande-annonce d’Amazon « Without Remorse » a été abandonnée et présente Jordan comme un agent top-secret déterminé à se venger après qu’une escouade d’assassinat russe a tué sa famille.

La star de « Black Panther » incarne le chef principal John Kelly dans le film Amazon Prime basé sur le roman de Tom Clancy du même nom.

Selon le service de streaming Kelly « poursuit les assassins à tout prix ».

« Unissant ses forces avec un collègue SEAL (Jodie Turner-Smith) et un agent obscur de la CIA (Jamie Bell), la mission de Kelly expose involontairement un complot secret qui menace d’engloutir les États-Unis et la Russie dans une guerre totale », lit-on dans le synopsis du film. . « Déchiré entre l’honneur personnel et la loyauté envers son pays, Kelly doit combattre ses ennemis sans remords s’il espère éviter le désastre et révéler les figures puissantes derrière la conspiration. »