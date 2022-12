La bande-annonce de “White House Plumbers” débarque Woody Harrelson dans le scandale du Watergate

Le Watergate est l’un des scandales politiques les plus infâmes de l’histoire américaine, celui qui a produit une galerie de voyous de fidèles de l’ancien président Richard Nixon pour assurer sa réélection. Au lieu de cela, cela a conduit à une série d’audiences télévisées à ne pas manquer et à la démission de Nixon. Et maintenant, Woody Harrelson est impliqué.

HBO a sorti la bande-annonce de sa série limitée Plombiers de la Maison Blanche le vendredi. Il raconte l’histoire des grands noms derrière le cambriolage du Comité national démocrate à l’hôtel Watergate en 1972. Harrelson joue l’officier du renseignement E. Howard Hunt, et Justin Theroux, dans une moustache majestueuse, joue G. Gordon Liddy. La bande-annonce montre les deux agents clés chargés de s’assurer que Nixon remporte les élections par l’avocat de la Maison Blanche de l’époque, John Dean (Domhnall Gleeson).

“On se moquera de nous en tant que cambrioleurs de troisième ordre pour toujours”, déclare Harrelson dans la bande-annonce.

White House Plumbers met également en vedette Lena Headey, Judy Greer et Ike Barinholtz, entre autres. La série de cinq épisodes fait ses débuts en mars 2023. Elle est réalisée et produite par David Mandel, qui nous a apporté une autre aventure de la Maison Blanche, Veep.