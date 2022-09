La bande-annonce de Wendell & Wild met en vedette Jordan Peele et Keegan-Michael Key dans le rôle de Demons

Des yeux verts brillants, des ombres et des cercueils créent la scène effrayante dans une nouvelle bande-annonce de Wendell & Wild, un stop-motion Film Netflix réalisé par Henry Selick (The Nightmare Before Christmas, Coraline) et avec Jordan Peele, Keegan-Michael Key, Lyric Ross et Angela Bassett.

Dans la bande-annonce, publiée mardi, une voix chuchote de manière effrayante : “Kat, il est temps d’affronter tes démons.” Plus tard, les personnages exprimés par Key et Peele se présentent: “Nous sommes Wendell … et Wild.” Le film se glisse sur Netflix le 28 octobre.

Le film fantastique implique “une aventure brillamment bizarre et comique comme aucune autre”, selon Netflix. Les personnages intrigants de Key et Peele veulent que l’adolescente Kat Elliot (Ross) les aide à se rendre au pays des vivants. Peele produit également le film.