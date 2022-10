La bande-annonce de “Wakanda Forever” donne un aperçu du nouveau personnage mystérieux dans le costume de “Black Panther”

“Black Panther: Wakanda Forever” a publié lundi un autre regard sur le prochain film.

Dans la dernière bande-annonce du studio Marvel, de nombreux visages familiers se réunissent à l’écran. Wakanda fait équipe contre Namor, joué par Tenoch Huerta, qui est le chef du royaume sous-marin, Talocan.

“Son peuple ne l’appelle pas général ou roi”, a déclaré M’Baku, joué par Winston Duke, dans la bande-annonce. “Ils l’appellent K’uk’ulkan : le dieu serpent à plumes.”

“Le tuer risquerait une guerre éternelle”, a ajouté M’Baku.

Tout au long de la bande-annonce, des visages plus familiers de “Black Panther” de 2018 sont vus. Nakia, jouée par Lupita Nyong’o, Shuri, jouée par Letitia Wright, Okoye, jouée par Dania Gurira, et Ramonda, jouée par Angela Bassett, sont toutes vues tout au long de la bande-annonce.

Les autres Wakandans continuent de l’emporter sans le roi T’Challa, joué par feu Chadwick Boseman.

À la fin de la bande-annonce, un individu anonyme porte un costume de type “Black Panther”, similaire à celui porté par feu Boseman.

Marvel a publié deux bandes-annonces pour le prochain film avant sa sortie en novembre. L’histoire de la “Panthère noire” se poursuivra après le rôle principal du film, Boseman, décédé en août 2020 après une bataille privée contre le cancer du côlon. Il avait 43 ans.

La première bande-annonce de « Black Panther : Wakanda Forever » est sortie en juillet lors du Comic-Con de San Diego. La bande-annonce révèle que le film suivra la famille restante de T’Challa alors qu’elle semble faire face à sa perte.

L’écrivain et réalisateur Ryan Coogler a évoqué la mort de Boseman lors de l’événement Comic-Con. Coogler avait travaillé sur le premier film “Black Panther”.

“Ça va être difficile de suivre ça, mais nous allons essayer”, a déclaré Coogler. “Cela fait cinq ans que je ne suis pas venu ici. Je me suis assis là et nous avons créé la première séquence de ‘Black Panther 1’, et assis à côté de moi se trouvait notre T’Challa, feu le grand Chadwick Boseman.”

Coogler a également offert un aperçu du nouveau film. Il a dit que cela “va dans de nouveaux endroits de Wakanda que nous n’avions jamais vus auparavant, et dans de nouveaux endroits de l’univers cinématographique Marvel”.

« Black Panther : Wakanda Forever » sortira dans les salles américaines le 11 novembre.

