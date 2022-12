La bande-annonce de ‘Transformers: Rise of the Beasts’ voit les robots animaux partir en guerre

Une nouvelle bande-annonce pour le dernier opus de la franchise de films Transformers tombé jeudi, et montre de vieux amis, comme Optimus Prime et Bumblebee, faisant équipe avec Transformers prendre la forme d’animaux. Transformers: Rise of the Beasts sortira le 9 juin 2023.

“Pendant des millions d’années, notre monde s’est transformé mais quelque chose d’autre s’est réveillé”, prévient la bande-annonce avant qu’un gorille robot ne dise à Optimus Prime qu'”il y a une obscurité à venir”.

“De toutes les menaces de votre passé et de votre futur, vous n’avez jamais fait face à quelque chose comme ça”, prévient-il.

La bande-annonce laisse entendre que le film aura beaucoup de grande action et des transitions fluides entre le robot et le véhicule (et l’animal) qui définissent le plaisir visuel des films.