La bande-annonce de Tout ou rien montre le désastre explosif de la Coupe du monde en Allemagne avec des affrontements entre coéquipiers et de la fureur contre la «politique»

Tout ou rien d’Amazon couvrant la catastrophe de la Coupe du monde en Allemagne promet d’être leur documentaire sur le football le plus explosif à ce jour.

UN bande-annonce a été publié avant la sortie de la série dans les coulisses en septembre, et en seulement une minute et demie, il couvre un certain nombre d’énormes effondrements de Die Mannschaft.

L’Allemagne a fait une sortie précoce choquante à Qatar 2022, ne parvenant pas à sortir de son groupe, terminant derrière le Japon et l’Espagne lors d’une finale extraordinaire.

En plus de cela, l’Allemagne a dû faire face à des règles draconiennes de la FIFA, qui auraient vu le capitaine Manuel Neuer recevoir un carton jaune s’il avait porté un brassard arc-en-ciel pour soutenir la communauté LGBTQ+.

Après que la FIFA ait appliqué une règle contre les brassards OneLove, l’équipe a posé pour sa photo d’avant-match avec les mains sur la bouche avant une défaite 2-1 contre le Japon.

La controverse entourant la question devrait être une grande partie du documentaire, avec une scène montrant Leon Goretzka du Bayern Munich disant aux médias écrits : « Ce que j’attends de tout le monde, c’est que nous pouvons complètement oublier ces problèmes quand nous sommes sur le terrain .”

Le manager Hansi Flick est également vu en train de dire: « Oubliez ce qui s’est passé les gars, nous venons de parler de politique. »

Même sans le problème du brassard, l’équipe nationale a été critiquée lors d’une campagne de « Boycott Qatar », les supporters exhortant l’équipe à ne pas voyager en raison de violations des droits de l’homme.

Un titre de journal qui se lit comme suit : « Honte à vous » est affiché, tandis que Flick dit également : « Je n’ai pas bien dormi la nuit dernière parce que nous n’avons aucun soutien en Allemagne. »

L’extrait montre également que les tensions sont vives au sein du personnel de jeu, en particulier autour de Joshua Kimmich du Bayern et d’Antonio Rudiger du Real Madrid.

Dans un clip, on voit la paire se disputer à l’entraînement et Rugider dit: « Je vous donne des instructions », Kimmich répondant: « Mais jamais en face. »

Dans une autre coupe, Rudiger est vu en train de repousser Goretzka dans une scène d’entraînement houleuse, tandis que Kimmich a l’air abasourdi alors que l’ancien coéquipier et défenseur du Borussia Dortmund Niklas Sule lui dit: « Arrête de me blasphémer, je te le dis. »

Mais le plus brutal de tous est peut-être le dernier plan de la bande-annonce, qui montre Flick à côté du titre « Tout ou rien », avant que la première partie ne disparaisse, ne laissant que le mot « rien ».

Depuis qu’elle a été éliminée de la Coupe du monde, l’Allemagne a un record d’une victoire, un match nul et trois défaites, ce qui met la pression sur le manager Flick.

L’Allemagne accueillera l’Euro 2024 l’été prochain, avec Flick sous une énorme pression pour améliorer la fortune de l’équipe.

Un récent sondage de BILD a montré que 49% des fans souhaitent que le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, dirige l’équipe à temps partiel, devant l’ancien entraîneur du Bayern Julian Nagelsmann à 16%.