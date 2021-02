Excellent chef prend le contrôle du Pacifique Nord-Ouest.

Bravo vient de sortir le premier trailer de Excellent chef la saison 18 se déroule à Portland, Oregon. Quinze nouveaux candidats concourront pour le premier prix de 250 000 $ lors de la première de la série culinaire à succès le 1er avril.

En plus des juges de retour Padma Lakshmi, Tom Colicchio et Gail Simmons, la nouvelle saison comprendra également un jury rotatif et un panel de repas du passé Excellent chef gagnants et finalistes pour la toute première fois. Favoris des fans, y compris Richard Blais, Carrie Baird, Nina Compton, Tiffany Derry, Grégory Gourdet, Mélissa King, Kristen Kish, Edward Lee, Kwame Onwuachi, Amar Santana, Dale Talde et Brooke Williamson feront tous des apparitions sur la nouvelle saison, qui a été filmée l’année dernière au milieu de la pandémie de coronavirus en cours.

La bande-annonce taquine une apparition hilarante d’invité de célébrité par un duo de comédiens et Portlandia co-stars Fred Armisen et Carrie Brownstein.

« Préparez vos couteaux », partage Armisen dans la cuisine avant qu’un concurrent nerveux ne dise: « Vous n’êtes pas censé dire ça! »