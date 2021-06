Le drame sportif très attendu « Toofan » de Farhan Akhtar sortira sur Amazon Prime Video le 16 juillet. Le film met également en vedette Mrunal Thakur et Paresh Rawal dans des rôles clés. Farhan a annoncé lundi 28 juin que la première bande-annonce de ‘Toofan’ sortira le 30 juin.

L’acteur de « Zindagi Na Milegi Dobara » a également partagé de nouvelles affiches accrocheuses du film. Dans la première affiche, on peut voir un Farhan blessé ayant un moment intime avec Mrunal. L’affiche comprend également une photo de Farhan lors d’un match de boxe.

« La vie ne peut pas vous briser quand l’amour vous tient ensemble. Bande-annonce sortie le 30 juin. #ToofaanOnPrime », a-t-il légendé le post.

Dans la deuxième affiche, on peut voir Farhan se reposer sur le côté du ring de boxe alors que Paresh Rawal se tient derrière lui. Dans la légende, il a écrit : « Un coup de poing, un pas, un tour à la fois. C’est comme ça que tu gagnes. Bande-annonce sortie le 30 juin. #ToofaanOnPrime.

Les affiches ont suscité de grandes réactions de la part des amis et des fans de l’acteur. Hrtithik Rshan s’est rendu dans la section des commentaires et a écrit: « Lovvvve it », tandis que Purab Kohli a commenté: « J’ai hâte, mon pote. » Angad Bedi a commenté, Je baat !!!! @faroutakhtar. Zoya Akhtar, Mrunal Thakur, Kunal Thakur et Sidhant Chataurvedi ont montré leur appréciation en laissant tomber des emojis dans les commentaires.

Réalisé par Rakeysh Omprakash Mehra et produit par Excel Entertainment (Ritesh Sidhwani et Farhan Akhtar) et ROMP Pictures (Rakeysh Omprakash Mehra Pictures), « Toofaan » est en passe d’être le plus grand drame sportif de l’année.

Après la collaboration réussie de Farhan Akhtar et Rakeysh Omprakash Mehra dans « Bhaag Milkha Bhaag », le duo dynamique est prêt à revenir pour donner du punch avec « Toofaan ».

Cette histoire motivante tourne autour de la vie d’Ajju, un garçon orphelin né à Dongri à Mumbai qui grandit pour devenir un homme de main local. Sa vie change lorsqu’il rencontre une jeune femme brillante et compatissante, Ananya, dont la croyance en lui le motive à trouver sa passion alors qu’il se lance dans son voyage pour devenir Aziz Ali, un champion de boxe.

Le film met également en vedette Supriya Pathak, Hussain Dalal, le Dr Mohan Agashe, DarshanKumaar et Vijay Raaz dans des rôles clés.