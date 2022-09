La bande-annonce de “The Last of Us” de HBO révèle d’horribles infectés

Nous venons de recevoir une bande-annonce de près de 2 minutes pour Le dernier d’entre nousla série HBO basée sur le célèbre jeu vidéo.

Pedro Pascal, Bella Ramsey, Merle Dandridge, Nick Offerman et bien d’autres apparaissent dans le clip, qui révèle davantage le cadre postapocalyptique de la série à venir. Il offre également un regard macabre sur les infectés.

The Last of Us devrait être présenté en première en 2023. Découvrez la bande-annonce captivante, principalement sans paroles, ci-dessous.

Plus à venir.