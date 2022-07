La bande-annonce de “The Kardashians” présente Kim Kardashian et Pete Davidson PDA

Maintenant que la famille Kardashian a trouvé sa nouvelle maison à Hulu, elle lance les saisons de sa nouvelle émission de téléréalité.

La célèbre famille a révélé cette semaine que la saison 2 de leur série, Les Kardashianarrivera sur le service de streaming le 22 septembre. C’est encore dans un peu plus de deux mois, ce qui donne au clan amplement le temps de publier teaser après teaser et d’exciter les fans pour le nouveau contenu, en particulier en ce qui concerne Kim Kardashian et sa nouvelle relation. .

L’histoire d’amour de Kim avec Pete Davidson a été évoquée lors de la première saison de Les Kardashian sur Hulu, mais nous n’avons pas pu voir la paire interagir devant la caméra. Mais, d’après le premier teaser de la saison 2, il semble que nous allons voir beaucoup de couples, qui pourraient être aussi grincheux avec leur PDA que Kourtney Kardashian et Travis Barker.

Dans le dernier clip de la bande-annonce, le fondateur de Skims demande au Saturday Night Live alun s’il veut prendre une douche avec elle.

“Bébé, tu veux prendre une douche avec moi très vite ?” demande-t-elle devant une salle pleine de monde, dont une Khloé Kardashian choquée et confuse.

En réponse, Davidson jette son téléphone et d’autres affaires de ses mains pour courir rejoindre sa petite amie, ravi de l’invitation.

Cet échange marque la première apparition devant la caméra de Pete dans l’émission de télé-réalité, faisant passer la nature publique de leur relation de zéro à 100.

En avril, avant le lancement de la première saison, Kim a déclaré Variété qu’elle n’a pas filmé avec son copain, révélant : “Je ne m’y oppose pas. Ce n’est tout simplement pas ce qu’il fait.

Eh bien, il semble que tout ait changé maintenant.

En plus de la nouvelle relation de Kim, les téléspectateurs verront également le drame entre la famille Kardashian et Blac Chyna se dérouler dans la deuxième saison de la série.

“Elle nous utilise pour plus de 100 millions de dollars et nous laissons notre sort entre les mains de 12 personnes au hasard”, peut-on entendre dire Khloé dans la bande-annonce. “Et s’ils nous détestent ?”

Nous savons déjà comment cette situation s’est terminée, mais il sera intéressant de voir plus de détails sur les coulisses de la série.

Saison 2 de Les Kardashian devrait être diffusé le 22 septembre 2022 sur Hulu.