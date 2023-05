Préparez vos tenues de soirée d’ouverture !

Les réseaux sociaux bourdonnent La couleur violette bande-annonce qui donne aux cinéphiles un aperçu époustouflant de la « nouvelle version audacieuse du classique bien-aimé » sur l’extraordinaire fraternité de trois femmes qui partagent un lien incassable.

Découvrez-le ci-dessous :

Dans une vidéo devenue virale, Oprah, SON, Fantaisie, Taraji P. Hensonet Danielle Brooks peut être vu éclater de joie en regardant pour la première fois la bande-annonce tant attendue.

Aime ça!!!! 🥹

La couleur violette au cinéma le jour de Noël. 🙏🏿💜 pic.twitter.com/jUv7CV3aoD — Blitz Bazawule (@BlitzAmbassador) 23 mai 2023

Dirigé par Blitz Bazawulé (Le noir est roi) et produit par Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Scott Ponceuseset Quincy Jones, La couleur violette étoiles ELLE, Halle Bailey, Taraji P. Henson, Danielle Brooks, Colman Domingueet Fantasia Barrino fait ses débuts au cinéma.

Le Idole américaine La gagnante a été stupéfaite lors de la présentation CinemaCon de Warner Bros. Pictures où elle a discuté avec Oprah, Taraji P. Henson et Danielle Brooks du film d’ensemble monumental qui met également en vedette Aunjanue Ellis-Taylor, Corey Hawkin, David et Tamela Mannet Louis Gosset Jr..

« J’étais aux côtés d’acteurs incroyables qui m’ont fait progresser », a déclaré Fantasia qui reprend son rôle de « Celie » dans le film. ‘Ma vie ressemblait tellement à la sienne à l’époque, donc me mettre à sa place nuit après nuit était lourd… alors j’ai dû remonter certaines choses que j’avais enterrées mais je me sentais en sécurité parce que mon réalisateur et mon casting m’entouraient et j’étais capable de retourner dans cet endroit. Je suis Célie.

Les cinéphiles peuvent s’attendre à vivre toutes les émotions lors de la comédie musicale étoilée qui s’ouvre dans les salles le jour de Noël.

« Tu vas rire, tu vas pleurer, tout le monde l’apporte », a-t-elle ajouté. «Mais à la fin, vous serez guéri. Parce que devinez quoi ? J’ai été guéri.’

Quelle nuance de violet pensez-vous basculer à la première ? Dites-nous ci-dessous et jetez un coup d’œil à l’hystérie de Twitter sur la bande-annonce de The Color Purple sur le dos.