La bande-annonce de Thanksgiving d’Eli Roth promet un festin festif de gore

C’est enfin là. Eli Rothc’est Action de grâces va de Grindhouse bande annonce du vrai film.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, le film est basé sur la fausse bande-annonce d’Eli Roth réalisée pour Le double long-métrage campy de Quentin Tarantino et Robert Rodriguez Grindhouse, qui présentait un mélange de spots d’autres réalisateurs de genre entre les films. La bande-annonce de Roth repoussait alors définitivement les limites du Grindhouse esthétique avec ce slasher des années 70 et cette sensation très adulte. Cette fois-ci, nous n’avons pas de film de ce genre ; la bande-annonce du film, prévue pour le 17 novembre, présente un thriller plus moderne. Ne vous inquiétez pas, il y a encore des clins d’œil à la bande-annonce originale dans ce spot à bande rouge diffusé par IGNqui intègre un hommage presque plan pour plan au début de l’original Grindhouse bande-annonce.

Découvrez la bande-annonce de la bande rouge ici :

Thanksgiving : bande-annonce exclusive de Red Band (2023) Patrick Dempsey, Addison Rae

Le film semble conçu pour plaire à cette génération sur le plan tonal, mais nous espérons toujours le niveau de meurtres sanglants et choquants vu dans le film. Grindhouse place. Il est nettement coupé et présente au public l’histoire élargie d’une ville tourmentée par un tueur après une tragédie du Black Friday. Ce qui est génial, c’est que nous obtenons la confirmation du surnom du tueur (« John Carver ») comme on le voit sur sa page de médias sociaux où il télécharge ses meurtres – et certains des personnages que nous avons vus dans la bande-annonce originale obtiennent des rôles élargis, comme Patrick Dempsey jouant. le Sheriff.

Celui d’Eli Roth Action de grâces ouvre le 17 novembre dans les salles.

