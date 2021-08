La bande-annonce de Teen Mom OG inquiète Mackenzie McKee à propos de la révélation explosive du genre de son fils et de la femme enceinte Catelynn Lowell

LA bande-annonce de TeenMom OG avait Mackenzie McKee semblant inquiet de la « morsure » de son fils et présentait une Catelynn Lowell enceinte avec sa révélation explosive de genre.

Mackenzie, 26, Catelynn, 29 et Cheyenne Floyd, 28 ans, peut être repéré dans la bande-annonce d’une minute publiée sur les réseaux sociaux.

Le tweet disait : « Oui, @Maman ado Les mardis sont de retour et plus gros que jamais ! »

La « toute nouvelle » saison de Ados Maman OG sera jumelé avec Young And Pregnant à partir de septembre.

‘IL MORDE’

L’aperçu montrait d’abord Mackenzie aux prises avec une préoccupation majeure concernant l’un de ses fils.

La star de télé-réalité a déclaré : « Il mord ! Il frappe à l’école. »

Mackenzie et son mari Josh partagent Gannon, huit ans, Jaxie, six ans, et Broncs, trois ans.

LA RÉVÉLATION GÉNÉRALE

Puis une Catelynn enceinte a sauté de surprise après qu’un petit appareil ait fait exploser des confettis roses dans les airs.

Catelynn a taquiné « une autre fille » comme son mari Tyler Baltierra, 29 ans, enroula ses bras autour d’elle.

Catelynn et Tyler sont également les parents des filles Novalee, six ans, et Vaeda, un an.

Attendant actuellement sa quatrième fille, Catelynn a partagé clips de sa grossesse en mai.

‘BONNE CONVERSATION’

Vers la fin du clip, Cheyenne et son fiancé Zach Davis, 30 ans, étaient au milieu d’une conversation avec Ryder, quatre ans.

Cheyenne a commencé: « Je voulais juste vous dire… »

Elle s’est brusquement arrêtée lorsque Ryder s’est enfui tout d’un coup.

Alors qu’elle restait assise toute seule, Cheyenne a déclaré: « D’accord… super discussion. »

La star de Teen Mom partage Ryder avec l’ex Cory Wharton.

« FAIRE TOUT CORRECTEMENT »

Ryder souffre de VLCAD carence, une maladie génétique rare qui empêche le corps de décomposer certaines graisses et provoque une hypoglycémie, un manque d’énergie et une faiblesse musculaire.

Cheyenne révélé dans son vlog, Soyons réalistes: « J’avais juste envie de faire des choses dos à dos, et je ne savais tout simplement pas comment les gérer. Et une partie de moi a l’impression que je ne voulais même pas savoir comment les gérer. Je voulais juste que quelqu’un que tout aille bien. Et je n’étais pas dans cette position. «

Elle a poursuivi : Et quand j’étais enceinte d’Ace, j’étais tout le temps nerveuse, j’attendais que quelque chose se passe, j’attendais de mauvaises nouvelles… .

« Même en découvrant qu’Ace n’avait pas de VLCAD, ce que Ry a. C’était difficile. Ce n’était pas difficile du point de vue, bien sûr, j’étais tellement heureux qu’il ne l’ait pas. Mais comment voulez-vous célébrer le fait qu’il ne l’ait pas eu alors que Ryder l’a toujours ? Et en tant que mère, vous vous êtes sentie tellement coupable. »

Cheyenne et Zach partagent leur nouveau-né Ace, deux mois.

Teen Mom OG et Young And Pregnant seront présentés en première le mardi 7 septembre à partir de 8/7c.

