La bande-annonce de « Tales From the Void » donne vie aux histoires d’horreur r/NoSleep de Reddit

Le streamer d’horreur Screambox, en collaboration avec Cineverse et sa division d’horreur Bloody Disgusting, a dévoilé « Tales From the Void », une nouvelle série d’anthologies d’horreur basée sur des histoires de la page subreddit r/NoSleep. Deux épisodes seront diffusés exclusivement sur Screambox tous les dimanches du 13 au 27 octobre.

Selon le journal officiel, « « Tales From the Void » couvre un large spectre d’horreur, des poupées effrayantes aux enfants à naître, des mystères non résolus aux meurtres en série, et des phénomènes inexpliqués aux créatures qui guettent la nuit. Chaque récit troublant mêle sensations fortes et commentaires sociaux pour explorer le côté le plus sombre de la psyché humaine. Chaque épisode de la série est accompagné d’une interview post-émission avec l’auteur original de l’histoire de r/NoSleep, animée par le créateur de « The No Sleep Podcast », David Cummings.

Avant la première de la série, le podcast « Tales From the Void – Behind the Scenes », qui décrit la réalisation de la série, a été lancé sur le flux RSS « The No Sleep Podcast ». Présentant des entretiens avec des réalisateurs, des scénaristes, des showrunners et des invités spéciaux, le premier épisode est maintenant disponible en streaming. Les invités du premier épisode incluent le créateur de la série, showrunner, scénariste et réalisateur Francesco Loschiavo, ainsi que le co-showrunner, scénariste et producteur exécutif John Thomas Kelley.

Les réalisateurs de la série incluent Loschiavo, Joe Lynch, Maritte Lee Go, John Adams et Toby Poser. « Tales From the Void » est produit par Envoi Entertainment en partenariat avec Heroes & Ghosts, Rusty Halo Productions et Paper Street Pictures. Aaron B. Koontz est producteur exécutif aux côtés de Brad Miska et Brandon Hill de Cummings et Cineverse.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous.