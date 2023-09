La bande-annonce de Star Beast fait monter les enchères

À moins de deux mois du premier spécial 60e anniversaire de Docteur Who, la BBC commence à intensifier sa promotion. L’événement en trois parties ramène David tennant comme la 14ème incarnation du Docteur, avec Catherine Tate incarnant à nouveau sa compagne Donna Noble, et tout commence avec « The Star Beast ».

Empruntant son titre à un bande dessinée de 1980 du même nom, Bête étoilée voit le Docteur et Donna se réunir après avoir préalablement effacé sa mémoire afin qu’elle puisse vivre normalement. Les circonstances les obligent à se réunir sous le nom de Toymaker (Neil Patrick Harris), qui BBC Les notes auxquelles le Docteur a fait face pour la dernière fois remontent à 1966 – et ont fait des ravages sur Terre. Un certain nombre d’extraterrestres du passé de la franchise apparaîtront, le plus important d’entre eux étant le groupe étant les Meeps. Les créatures à fourrure sont dirigées par leur dirigeant Beep (exprimé par Miriam Margolyes), et ont un amour pour la conquête qui est caché par leur apparence mignonne.

BANDE-ANNONCE OFFICIELLE | Offres spéciales du 60e anniversaire de Doctor Who | Docteur Who

Contrairement aux aperçus précédents, Star Beast la nouvelle bande-annonce pose à peu près toutes ses cartes sur la table. En plus de mettre en valeur Donna et Meep, il y a des apparitions de la fille de Donna. Rose noble (Yasmin Finney) et Jemma Redgrave Kate Lethbrige-Stewart, qui dirige le groupe anti-invasion extraterrestre UNIT. Cela se termine également sur un plan de Le quinzième docteur de Ncuti Gatwamais si cette émission spéciale trouvera un moyen de l’incorporer (ou si la BBC continue de promettre qu’il est en route, finalement) est actuellement incertain. Sur le site de l’émissionle showrunner Russell T. Davies a taquiné que novembre serait «plein de Docteur Who des surprises, pour les fans comme pour les nouveaux téléspectateurs. Reste attentif! Ce n’est qu’un début, car la fièvre commence à monter.»

Doctor Who : La bête étoilée sera diffusé en novembre sur la BBC au Royaume-Uni et en Irlande et Disney+ partout ailleurs. Il sera suivi plus tard par Bleu sauvage là-bas (deuxième partie) et Le rire (troisième partie) dans un avenir proche.

