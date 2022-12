La bande-annonce de «Spider-Man: Across the Spider-Verse» révèle une armée de Spider-People

La suite de Spider-Man: dans le Spider-Verse ne sortira pas avant l’année prochaine, mais Sony nous a donné un nouveau regard sur le prochain voyage de Miles Morales, Gwen Stacy et Peter B. Parker en une nouvelle bande-annonce Across the Spider-Verse mardi. Le film d’animation CGI est encore plus époustouflant visuellement que l’original, alors que les héros Marvel rencontrent la Spider-Society de Spider-Man 2099.

Après une scène avec Miles s’adressant à sa mère, nous apercevons Spidy 2099 (Oscar Isaac) et Spider-Woman (Issa Raye) – alias Jessica Drew, qui est enceinte comme elle l’était dans le . Visible également (vers 1h25) est Spider-Man de les jeux PlayStation.

L’acteur Hailee Steinfeld (qui joue Gwen) a rejoint les scénaristes-producteurs Phil Lord et Chris Miller pour en dire plus sur le film dans un mardi. Il y aura des tensions entre Gwen et Miles depuis qu’elle a été invitée à la Spider-Society, mais pas Miles.

Ils ont également révélé des images de Spider-Man India (qui vit dans le mashup Mumbai-Manhattan Mumbattan), du Spider-Punk de Daniel Kaluuya (qui est plus proche de Gwen que Miles ne le souhaiterait) et de Mayday Parker – la petite fille de Peter B. Parker et Mary Jane Watson. Le musicien Metro Boomin s’occupera de la chanson thème du film.

Images Sony



Spider-Man : Across the Spider-Verse devrait sortir en salles 2 juin 2023suivi d’une troisième partie, Au-delà du vers d’araignéele 29 mars 2024.

L’oscarisé Dans le Spider-Verse est sorti en 2018 et a suivi Miles alors qu’il devenait le nouveau Spider-Man à la suite de la mort de Peter Parker dans leur univers. La première aventure de Miles l’a vu tomber sur une bande de Spider-People d’autres univers.

Sa suite continuera apparemment cette tendance; la première bande-annonce montre notre héros combattant Spidey 2099 dans la future métropole colorée de Nueva York. Miles a fait ses débuts dans la bande dessinée tandis que Spidey 2099 a été autour .