La bande-annonce de Shazam : Fury of the Gods dévoilée au Comic-Con de San Diego

Nous savons maintenant ce qui attend la famille surpuissante introduite dans le hit surprise de 2019, Shazam. UN nouvelle bande-annonce pour la suite Shazam : la fureur des dieux a été dévoilé à Comic Con de San Diegolors du panel Warner Bros. de samedi.

Le film est sur le point de sortir en salles le 21 décembre 2022. Vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous.

Fury of the Gods verra le retour de certains visages familiers, dont Zachary Levi en tant que Shazam, Asher Angel en tant que son alter ego juvénile Billy Batson et Jack Dylan Grazer en tant que Freddy Freeman. Helen Mirren et Lucy Liu joueront respectivement Hespera et Kalypso, les filles vilaines du dieu grec Atlas.

La vedette de West Side Story, Rachel Zegler, incarnera une troisième sœur. Son personnage est apparu dans un clip légèrement méta montré à la convention samedi, selon DiscussingFilm. Elle aurait demandé à Billy comment la famille Shazam s’est rencontrée, l’incitant à répondre “Comic-Con!” Malheureusement, elle ne sait pas ce qu’est le Comic-Con.

Levi ne révélerait pas si son personnage rencontrera Adam noirqui a agi en tant que méchant de Shazam dans les bandes dessinées et obtient son propre film le 21 octobre, ou Superman, qui a joué un rôle de camée dans le premier film.

La suite vient du réalisateur de Shazam David F. Sandberg et du scénariste Henry Gayden.