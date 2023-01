La bande-annonce de ‘Shazam: Fury of the Gods’ construit la magie des super-héros DC, avec un dragon

Il est temps de retourner dans l’univers DC alors que la suite de super-héros longtemps retardée Shazam: Fury of the Gods injecte une nouvelle magie dans sa campagne publicitaire. Les dernière bande-annonce pour le nouveau film est sorti jeudi.

La suite, du réalisateur de Shazam David F. Sandberg et du scénariste Henry Gayden, sortira en salles le 17 mars.

Shazam 2 est la suite de Le succès surprise de 2019, qui a présenté Zachary Levi comme le super-héros titulaire qui a reçu des pouvoirs divins par un ancien sorcier. Asher Angel joue son alter ego juvénile Billy Batson, et Jack Dylan Grazer est son copain Freddy Freeman. Ils sont rejoints dans la suite par Helen Mirren et Lucy Liu en tant que Hespera et Kalypso, les filles vilaines du dieu grec Atlas. West Side Story La vedette Rachel Zegler joue une troisième sœur.

“Vous êtes très menaçant, je veux juste que vous le sachiez”, a déclaré Shazam à Hespera dans la nouvelle bande-annonce. Elle répond à son commentaire condescendant d’une manière classique de supervilaine – en lui donnant un coup de pied dans la rue.

Nous voyons également Shazam essayer brièvement d’abandonner ses pouvoirs pour arrêter les méchants, mais il semble que cette offre soit refusée et qu’il soit obligé d’affronter ses ennemis et leur tête de dragon (vraisemblablement avec l’aide de sa famille de super-héros).

La première bande-annonce du film tombé l’été dernier, lors de sa sortie prévue en décembre dernier. Mais plutôt que d’affronter Disney’s mastodonte du box-office Avatar: The Way of WaterWarner Bros. a décidé de repousser Fury of the Gods à 2023.

Shazam (anciennement connu sous le nom de Captain Marvel dans les bandes dessinées, mais DC a changé cela pour des raisons évidentes) tire ses pouvoirs de la même source que Adam noir, l’anti-héros joué par Dwayne “The Rock” Johnson. Une apparition de Johnson dans Fury of the Gods semblait certaine, mais est devenue moins probable après que l’acteur a révélé en décembre que DC ne fera pas de suite à Black Adam ou suivi de sa taquinerie post-générique.

On ne sait pas si Fury of the Gods suivra la scène post-générique du premier film, qui a introduit méchant ver extraterrestre super intelligent Mister Mind. Le réalisateur James Gunn et le producteur Peter Safran ont été nommés à la tête de DC Studios en octobre dernier, et leur feuille de route pour les prochains films DC n’a pas été révélée.