Le secret est sorti. Jetez un œil à la série télévisée Marvel’s Secret Invasion, qui arrive sur Disney+ en 2023. Une bande-annonce est tombée samedi chez Disney D23 Expo 2022.

Samuel L. Jackson revient en tant que super-espion du MCU Nick Fury avec Ben Mendelsohn en tant que leader extraterrestre de Skrull Talos, vu pour la première fois en 2019 Capitaine Marvel. Annoncée en 2020, la nouvelle série adapte une bande dessinée dans laquelle des Skrulls changeant de forme ont remplacé les héros Marvel pour infiltrer et envahir la Terre.

La bande-annonce publiée lors de l’événement de fans D23 montre que Jackson est prêt pour beaucoup d’action et de mauvaise direction, avec l’aide de Colbie Smulders et Olivia Colman. Et Fury a toujours ces cicatrices oculaires laissées par le félin Flerken, Goose.

Colman, lauréat d’un Oscar, a l’impression que Fury n’est “pas en forme” pour ce qui l’attend, mais il va devoir essayer.

Dans le scène post-générique pour Spider-Man : Far From Home il a été révélé que le Fury que nous avions vu tout au long du film était en fait Talos prenant sa place, tandis que le vrai Fury sirotait des cocktails avec des Skrulls à bord d’un vaisseau spatial. La nouvelle série devrait révéler ce qu’il a fait.

La prochaine aventure Marvel qui frappera Disney Plus est un spécial Halloween après la série MCU actuelle Elle-Hulk termine sa course,. Cela sera suivi par le spécial vacances des Gardiens de la Galaxie en décembre.

En 2023, nous verrons Écho et Loki saison 2. Les autres émissions Disney Plus en préparation des studios Marvel incluent Ironheart, Agatha: Coven of Chaos et une série dirigée par Don Cheadle appelée Armor Wars.