La bande-annonce de ‘Scream 6’ voit Jenna Ortega fuir Ghostface

Ghostface est à l’affût dans le première bande-annonce complète pour Scream 6 — ou Scream VI — un slasher new-yorkais mettant en vedette Jenna Ortega du mercredila star originale de Scream Courtney Cox et d’autres en tant que victimes potentielles.

Le plus récent ajout à la franchise cinématographique qui a débuté en 1996 remplace Woodsboro, en Californie, par la Big Apple, où le danger masqué effrayant revient. Le film débarque en salles dans moins de deux mois, le 10 mars.

C’est notre deuxième regard sur le film, après une accroche nous a donné un avant-goût du décor urbain du film en décembre.

Ortega, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown et Mason Gooding reviennent après introduit dans Scream de 2022 (alias Scream 5). Cox et Scream 4 étoiles Hayden Panettiere offrent quelques visages plus familiers. La légende de Scream Neve Campbell a quitté le sixième opus sur salaire.

Les nouveaux membres de la distribution incluent Jack Champion (qui a joué le rôle de Spider dans Avatar : la voie de l’eau), Samara Weaving (le rôle principal dans la comédie d’horreur Ready or Not), Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori et Josh Segarra. Scream 6 a les mêmes réalisateurs que son prédécesseur, Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, et les scénaristes James Vanderbilt et Guy Busick.