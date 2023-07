La bande-annonce de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani est sortie: Ranveer Singh, la vedette d’Alia Bhatt offre une bonne dose de divertissement avec amour, drame et tragédie

Karan Johar est de retour avec son essence des films de Bollywood dans le cinéma indien. Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani est l’un des films les plus attendus de l’année. Le prochain film mettant en vedette Ranveer Singh et Alia Bhatt est une comédie folle mettant en vedette un drame familial moderne. Après une longue attente, les fabricants ont finalement abandonné la bande-annonce aujourd’hui. Après avoir créé un battage médiatique massif, la bande-annonce de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani est maintenant disponible quelques jours avant la sortie prévue du 28 juillet 2023. Karan Johar est revenu au fauteuil du réalisateur après six ans pour ce projet ambitieux.

Depuis la sortie du teaser, les gens déclarent que KJo ramène Bollywood à Bollywood. Le réalisateur connu pour des films comme Kal Ho Naa Ho, Kabhi Khushi Kabhie Gham, Kabhi Alvida Naa Kehna et bien d’autres tente de ramener cette époque avec Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. Le film est présenté comme un drame familial romantique. La bande-annonce montre la chimie palpable de Ranveer Singh et Alia Bhatt. Le personnage de Ranveer Singh de Rocky est enthousiaste et stupide. D’un autre côté, Alia Bhatt en tant que Rani est bien sophistiquée et éduquée. Le film est une histoire d’amour de Rani tombant amoureuse de Rocky et de la commodité de leur famille pour combler le statut qu’ils changent pendant trois mois. L’histoire a le pouvoir des émotions, du destin de l’amour et des liens familiaux.

RARKPK est un ensemble complet d’amour, de drame, d’émotions et de plaisir. Alia a l’air aussi gracieuse que jamais et Ranveer est énergique comme toujours. Le film vous rendra certainement nostalgique si vous êtes fan des films K de Karan Johar. Le réalisateur a tenté de ramener l’ère du cinéma avec une touche moderne pour cette génération. La bande-annonce promet un amuseur familial dont le cinéma a été témoin depuis longtemps. Le film peut ramener le public dans les théâtres qui attendaient quelque chose de léger et de drame romantique.

Regardez la bande-annonce de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani est un artiste familial complet dirigé par Karan Johar. Il a fait un retour en tant que réalisateur après six ans puisque son dernier réalisateur était Ae Dil Hai Mushkil. Outre Ranveer Singh et Alia Bhatt, le film met en vedette Jaya Bachchan, Dharmendra et Shabana Azmi. Il est coproduit par Dharma Productions et Viacom 18. Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani devrait sortir en salles le 28 juillet 2023.