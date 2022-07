La bande-annonce de redémarrage “A League of Their Own” d’Amazon dit d’oublier les règles

Faites un swing dans la nouvelle bande-annonce pour Amazon Prime VidéoLa nouvelle version du conte de baseball A League of Their Own, co-créé par et mettant en vedette Abbi Jacobson de Broad City.

Basé sur le très apprécié de Penny Marshall film de 1992 mettant en vedette Geena Davis, Madonna, Rosie O’Donnell et Lori Petty, la série s’inspire de l’équipe de baseball réelle des Rockford Peaches qui a joué dans la All-American Girls Professional Baseball League dans les années 1940. La bande-annonce révèle les défis auxquels sont confrontés les joueurs, y compris le sexisme et le racisme alors qu’ils se battent pour être pris au sérieux sur le terrain.

Une ligue à part sera diffusée sur Prime Video le 12 août.

La série met en vedette Chanté Adams, D’Arcy Carden, Gbemisola Ikumelo, Roberta Colindrez, Saidah Arrika Ekulona, ​​Kate Berlant, Kendall Johnson, Kelly McCormack, Alex Désert, Priscilla Delgado, Aaron Jennings, Molly Ephraim, Melanie Field et Dale Dickey.

La star de Parks and Recreation et Making It, Nick Offerman, chauffe le banc en tant qu’entraîneur de l’équipe, un joueur de baseball délabré. Offerman entre dans une version légèrement différente du rôle joué par Tom Hanks dans l’original, criant de manière mémorable depuis la pirogue, “Il n’y a pas de pleurs au baseball!”